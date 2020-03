Billions : bande-annonce explosive pour la saison 5

La série de Showtime s’apprête à faire son grand retour sur nos écrans, pour notre plaisir incommensurable, et la saison 5 de Billions promet de revenir à une lutte fratricide inespérée d’après cette bande-annonce.

Alors qu’ils étaient alliés dans la saison 4, un peu en deçà des précédentes, le duo Bobby Axelrod (Damian Lewis) et Chuck Rhoades (Paul Giamatti) se sépare pour revenir à une lutte sans merci alors que Mike Prince (Corey Stoll), un nouveau joueur inédit, vient s’interposer au milieu de cet affrontement rhétorique. Si en plus on considère que les jeunes Taylor Mason (Asia Kate Dillon) retournent travailler pour Axe sous la contrainte et que Wendy papillonne entre les deux pôles magnétiques de la série, on s’attend à un nouveau ride exceptionnel.

La saison 5 de Billions arrivera dès le 3 mai sur Showtime et Canal+.