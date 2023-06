Avignon 2023 – T’as fait danser ma planète : le récit enchanteur d’une éclipse amoureuse

T’as fait danser ma planète est un soliloque musical et poétique autour d’une histoire d’amour et de rupture.

Chaque année, au mois de juin et pendant près d’une vingtaine de jours, le Phénix Festival met en avant une sélection de créations théâtrales dans plusieurs salles parisiennes partenaires avant qu’elles n’aillent se jouer à Avignon.

Et c’est à l’occasion de l’édition 2023 de ce précieux rendez-vous que nous avons eu la joie de découvrir en avant-première ce spectacle sensible, poétique et envoûtant, qui nous conte en mots et en musique une histoire d’amour et de désamour.

L’amour et ses saisons…

« Cette fois, c’est avec un grand A. » Enfin, c’était prévu comme ça, mais l’amour n’en fait souvent qu’à sa tête… Rassurez-vous, c’est une histoire qui finit bien. Qui avait bien commencé aussi. C’est juste quelque part entre les deux que les choses se sont compliquées, sans drame, presque sans bruit. Le récit universel de l’amour qui s’use, se lasse et renonce à ses promesses.

Il y a d’abord eu le coup de foudre, l’embrasement du corps, les signes qui viennent confirmer l’évidence. Et puis la passion qui prend beaucoup de place, toute la place, qui fait valser la vie. Et puis… l’autre qui s’éloigne sur la pointe des pieds, le manque qui grandit alors qu’il n’est même pas encore question d’absence, le Coca qui n’a plus besoin de glaçons quand l’incendie dans le ventre est éteint. Retour à la case départ, retour à soi en passant par le vide, immense et dévorant.

Une interprétation organique

Roxane Le Texier, que nous avions découverte dans la mise en scène de Michalik, Les producteurs, et qui a rejoint en 2022 la compagnie des Moutons Noirs dans l’excellent Titanic, s’empare seule, cette fois, de la scène. Et quelle merveilleuse idée ! En effet, la comédienne, solaire et aux multiples talents, nous ensorcèle dès les premiers mots, les premières notes, les premiers mouvements…

« Ton cœur, le plus beau des labyrinthes jamais inventés. »

Car c’est autant avec les mots et avec les sons qu’avec le corps qu’elle nous raconte cette histoire, tout entière habitée par les émotions qui l’envahissent, la remuent, la secouent parfois un peu fort. Une respiration qui s’accélère, le souffle qui vient à manquer, des sons qui se changent en mélodies, une phrase prononcée du bout des lèvres et abandonnée au silence… De jolies balades, aussi, qui s’intercalent régulièrement dans le récit de cette rupture amoureuse déjà transformée en art. Quelle plus belle matière, au fond ?

Ainsi, Roxane Le Texier joue, danse, chante, joue du clavier, du ukulélé, du looper, glissant d’un art à un autre avec la même fluidité et la même aisance que celles avec lesquelles elle habite l’espace de la scène. Il y a tant de poésie, de grâce et de délicatesse dans cette proposition artistique qu’on en oublierait presque ces moments durant lesquels la lumière se fait soudain froide et crue pour dire le cœur qui s’effrite, l’amour qui se désagrège, l’histoire qui n’est plus belle.

Une échappée romantique

La mise en scène délicate et vaporeuse de Noémie Elbaz offre un véritable écrin à cette longue confidence. En fond de scène s’écrivent parfois les SMS échangés par le couple ; d’autres fois ce sont des images de leur amour qui défilent, ou bien encore un décor projeté dans lequel la jeune femme se fond comme on se fait engloutir par la passion jusqu’à ne plus avoir de contours.

T’as fait danser ma planète est le récit universel de la destruction d’un amour et de la reconstruction d’un être. Comment revenir à soi quand l’empreinte de l’autre nous recouvre ? Quels chemins emprunter pour se retrouver ? Comment réparer la déchirure profonde et intime laissée par la rupture ? « Vive qui m’abandonne ! Il me rend à moi-même. » écrivait Henry de Montherlant. Des mots qui résument assez bien cette création non dénuée d’espoir et de lendemains qui chantent…

Nous sommes passés à trois fois rien du coup de cœur. Nous l’avons senti nous frôler… Une rupture un peu moins « banale » peut-être dans l’histoire qui l’entoure, et une fin dont nous aurions aimé qu’elle nous mène au paroxysme de la poésie auraient sans doute fait la différence. Mais qu’importe au fond, car T’as fait danser ma planète a sur nous charmer et faire danser notre cœur…

T’as fait danser ma planète, de et avec Roxane Le Texier, mise en scène Noémie Elbaz, se joue au Théâtre au coin de la lune, du 7 au 29 juillet, à 17h55 (relâche les 11 et 18 juillet).