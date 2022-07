Avignon 2022 – Les petits touts : s’émerveiller des petits riens

Les petits touts est un spectacle d’objets et de mime poétique qui invite petits et grands à l’émerveillement

Les petits touts nous offre l’occasion de faire une pause pour observer ce qui habituellement nous échappe. Nous ne parlerons pas de spectacle jeunesse pour définir cette création, car il n’y a pas d’âge pour se laisser charmer par la poésie de la vie.

C’est un peu à l’écart de l’agitation de la ville, de l’autre côté des remparts, que nous sommes allés à la rencontre de ce spectacle. Dans une salle remplie de bambins nous nous sommes glissés, en quête de douceur, de beauté, d’un peu de magie. Nous étions au bon endroit.

Les petites merveilles éphémères du quotidien

Quand la température extérieure flirte avec les 38 degrés, c’est bien volontiers que l’on va, le temps d’une représentation, s’échouer au beau milieu de l’océan et se laisser bercer par le bruit des vagues. Seul sur son île, notre Robinson s’ennuie. L’occasion d’observer plus attentivement le monde qui l’entoure, et de s’émerveiller devant une fleur qui va devenir sa compagne d’aventure.

La poésie va alors prendre différentes formes sous nos yeux émerveillés tandis que ce naufragé solitaire s’empare de tout ce qui lui tombe sous la main pour donner vie à un véritable cirque d’objets. Comme cette structure de bambou qu’il déploie petit à petit dans une quête d’équilibre permanente, tandis que sa fleur, posée à son extrémité, tournoie dans les airs…

Alors, après tant d’agilité, sa maladresse fait rire. Enfin, elle fait rire le public. Parce que sa fleur, elle, malgré tous les efforts qu’il déploie pour attirer son attention, reste impassible !

Un spectacle inventif

Une chaise, du sable, des pierres, un arrosoir, le vent… Tout devient prétexte à imaginer, à jouer, à créer. Les ambiances sonores, les musiques, les projections, ou encore les jeux de lumières viennent parfaire la poésie de ce spectacle, et nos yeux se remplissent d’enfance à mesure que les tableaux se succèdent, certains plus captivants que d’autres.

Nous garderons tout particulièrement en mémoire ces sculptures éphémères auxquelles il donne forme avec de la mousse de bain… Si toutes ne sont pas bien lisibles, l’une d’elle, silhouette assise sur une balançoire, les jambes se mouvant au rythme régulier du balancement, offre un pur moment de grâce. Et que dire de ces bulles de fumée s’élevant dans les airs…

Après le spectacle Vie, de la compagnie Filomène & Compagnie, célébrant le Vivant à travers un voyage initiatique immersif, Les petits touts nous a offert une nouvelle parenthèse de douceur et de poésie.

Les petits touts, écrit, joué et mis en scène par Fabien Coulon, se joue au Totem, à Avignon, du 09 au 26 juillet, à 14h20 (relâche le dimanche).

