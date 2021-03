American Gods n’aura pas de saison 4

Alors qu’on venait de se délecter d’une troisième saison très fantasmagorique (notre critique), voilà que Starz vient de tuer dans l’œuf notre attente en annulant bonnement et simplement le renouvèlement de American Gods.

Devant la diminution de 65% de son audience entre la première et la troisième saison, la chaîne au contenu si original (Counterpart on t’aime et on t’aimera toujours) vient donc de clore l’aventure théologique qu’était son show adapté des romans de Neil Gaiman. Cependant, il ne faudrait pas vendre la peau de l’ours trop tôt, puisque Starz réfléchit actuellement à une conclusion pour ne pas laisser ses fans sur le carreau. Hollywood Reporter rapporte en effet qu’une discussion entre la chaîne et Fremantle pourrait aboutir sur la production d’un téléfilm ou d’une mini-série. Il ne reste plus qu’à prier sérieusement que cette fin hypothétique se concrétise (histoire d’éviter le cas Hannibal).

Les 3 saisons de American Gods sont disponibles sur Amazon Prime Video.

