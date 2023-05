Pourquoi faut-il aller voir Les Producteurs avant sa fin le 25 Juin ? 

Les Producteurs est à l’origine un film de comédie musicale par Mel Brooks sorti en 1968 et qui donne dans la foulée sa version à succès de Broadway. Passant par un remake porté par Matthew Broderick au cinéma en 2005, le musical traverse l’Atlantique et arrive sur nos planches hexagonales dans le célèbre Théâtre de Paris, mis en scène par le tout aussi célèbre Alexis Michalik (Edmond, Une Histoire d’amour). Deux Molières plus tard et une prolongation jusqu’au 25 juin, pourquoi faut-il aller voir Les Producteurs ?

Tout d’abord, le pitch de base imaginé par Mel Brooks est un véritable coup de génie d’ironie : via une entourloupe financière, le producteur en déclin de Broadway Max Bialystock va tout faire pour monter un bide immédiat et garder l’argent de ces investisseurs dans ses propres poches. Pour arriver à ses fins, il va engager le pire metteur en scène pour une comédie musicale faisant l’apologie du… troisième Reich ! De confession juive ayant servi durant la seconde guerre mondiale, Brooks se réapproprie un traumatisme historique qui l’a pleinement touché pour en créer une véritable comédie transgressive à la vue de son sujet et nous faire fonctionner les zygomatiques. Le tout en chanson !

Alexis Michalik s’approprie totalement l’histoire du réalisateur américain pour en faire un véritable spectacle complet. Chants, claquettes, chorégraphies avec des éléments scéniques, changements de décors constants venant du plafond, jeux de lumière, brisage du quatrième mur, le metteur en scène use correctement de tous les artifices que permet le théâtre pour en mettre plein les mirettes à son spectateur. Un honnête amour du divertissement qui réjouit le public assis dans son siège. Si l’on est un néophyte balbutiant de l’art scénique, comme le rédacteur de ses lignes, Les Producteurs est une parfaite porte d’entrée (sûrement considéré comme mainstream pour les initiés) pour faire ses premiers pas dans le genre de la comédie musicale grâce à cette passion du grand spectacle.

Une passion parfaitement retransmise par ces interprètes qui donne de leur personne, dont l’interprétation, le talent vocal et la joie de vivre n’est jamais à mettre en doute. Leur tempo comique allié à la mise en scène efficace de Michalik fait constamment mouche et décoche des rires, cela malgré des ressorts humoristiques que l’on pourrait juger d’un autre temps (liés à des clichés de sexualité ou de genre). Mais jamais cela n’est appuyé au point d’en devenir lourd et la tendresse de l’écriture pour ses personnages fait qu’ils ne sont jamais moqués. Ce que l’on pourrait reprocher est plutôt de grosses ellipses dans l’histoire qui créaient quelques raccourcis, mais cela est toujours effectué au service du rythme du musical, pour que celui-ci aille toujours de l’avant.

L’adaptation en français des paroles du livret de Brooks semble faite avec soin, ayant l’intelligence de ne pas avoir le maniérisme de vouloir traduire au mot près mais plutôt de toujours respecter les idées, les émotions et la musicalité d’origine. Les partitions, bien que baignant dans leur jus des années 60, à coup de grandes orchestrations de cuivre et percussions si représentatives des comédies musicales à l’américaine, sont toujours aussi efficaces et par conséquent, paradoxalement intemporelles.

Les Producteurs est donc une comédie musicale pour tout public et pour toute la famille, son but premier étant de provoquer une joie immense au sein du cœur de son spectateur. Les puristes pourront peut-être trouver cela trop clinquant et mainstream; mais le spectacle est définitivement au rendez-vous avec une mise en scène efficace, de l’humour toujours juste et des musiques qui vous feront remuer sur votre siège. Que demandez de plus ?

Vous avez jusqu’au 25 juin pour foncer voir Les Producteurs au théâtre de Paris.