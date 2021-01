Men : Alex Garland (Ex Machina, Annihilation) prépare son prochain film

Alex Garland est un des auteurs de science-fiction moderne les plus intéressants qui soient ! Après avoir écrit pour Danny Boyle (La Plage, 28 Jours Plus Tard, Sunshine) ou sur Dredd, Garland s’est lancé avec brio à la réalisation avec le remarqué (et remarquable) Ex Machina en 2015. S’ensuivra énigmatique Annihilation en 2018, avant que Garland ne signe une des plus belles mini-séries de 2020 avec Devs.

Grâce à Variety, nous apprenons que le réalisateur a trouvé son prochain projet ! Intitulé Men, il s’agira d’un long-métrage de nouveau produit par A24 et Scott Rudin (The Social Network, Millenium). Au casting on retrouvera par ailleurs Jessie Buckley (Je Veux Juste en Finir, Chernobyl). Elle incarnera une jeune femme embarquée dans un road trip en solitaire en pleine campagne anglaise, après la mort de son mari. Rory Kinnear (Spectre, Penny Dreadful) fera également partie de la distribution.

C’est tout ce qu’il y aura à se mettre sous la dent pour le moment. Néanmoins, après avoir abordé des thèmes variés allant du déterminisme à l’intelligence artificielle, on ne peut qu’être intrigué et excité devant un tel projet,au nom si évocateur. Rendez-vous l’an prochain pour ce prochain film d’Alex Garland !

Men n’a pour le moment aucune date de sortie