2010 – 2020 : nos meilleurs jeux vidéo de la décennie !

L’aventure, c’est l’épopée de la décennie pour Guillaume !

1 – Tomb Raider

Après une trilogie réussie mais peu transcendante, les aventures de la belle Lara Croft ont été de nouveau « rebootées » pour le meilleur ! Crystal Dynamics et Square Enix livrent une aventure époustouflante, des mécaniques de gameplay rafraîchissantes et une aventurière bien plus humaine et réaliste, tous les ingrédients qui en ont fait un succès mondial.

2 – The Witcher 3 : Wild Hunt

Est-il vraiment nécessaire d’argumenter pour déclarer que les mésaventures de Geralt de Riv créées par CD Projekt RED atomisent absolument tout le game de l’année ? Pas besoin, tout est dit.

3 – The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Link a fait son grand retour dans un épisode tout simplement parfait. La Nintendo Switch ne pouvait rêver mieux pour sa ludothèque de lancement !