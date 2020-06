13 Reasons Why Saison 4 : de nouveaux personnages LGBT+

Alors que les personnages homosexuels étaient relativement bien présents à l’écran, 13 Reasons Why offre encore plus de visibilité à la communauté LGBTQIA+ avec cette quatrième saison.

Attention cet article contient des spoilers sur la saison 4 de 13 Reasons Why.

Depuis ses débuts, 13 Reasons Why aborde des thèmes importants, comme le viol, le harcèlement, le suicide, les violences policières cette saison, l’homophobie et par extension l’homosexualité, mais avec la saison 4, les showrunners ont décidé d’aller encore plus loin et de parler bisexualité.

L’occasion pour nous de découvrir un premier couple inattendu entre Winston et Alex, puis un second entre Charlie et Alex. Ces derniers rejoignent ainsi la liste des personnages homosexuels de la série, à savoir Tony, Caleb, Ryan, Winston, Monty, Courtney et ses pères. A ceux-là s’ajoutent également Dean Foundry (sorte de CPE) et son mari.

©Netflix

Cette suite permet donc à Charlie de dévoiler sa bisexualité et à Alex de découvrir ce « nouveau monde » pour reprendre ses mots. Néanmoins, la série ne s’arrête pas là, puisque, si le quarterback de Liberty High fait son coming out à son père en se catégorisant comme bisexuel, il ajoute également qu’il aime les personnes pour ce qu’elles sont («I like people for people»). Autrement dit, il serait finalement plutôt pansexuel, c’est-à-dire attiré romantiquement et/ou sexuellement et/ou spirituellement par toute personne, peu importe son identité ou son expression de genre (et pas seulement par celle qui se décrit comme homme ou femme).

L’importance d’une telle représentation

Notre volonté n’est pas de mettre Charlie dans une case, mais de prouver que 13 Reasons Why fait un grand pas en avant en offrant une plus grande représentativité à deux sexualités jusqu’ici trop peu mises en avant dans les séries télévisées.

Le show choisit, cette saison, de montrer que la différence est désormais acceptée par la majorité et même par les sportifs (jusqu’ici caractérisés par leur manque d’ouverture d’esprit); le point culminant de cette tolérance étant l’élection, par l’équipe de football, du roi et du roi (Charlie et Alex) lors du bal de promo.

©Netflix

Comme dans les films Love, Simon et Alex Strangelove, cette saison 4 se veut optimiste et croit en l’évolution des mentalités. On est loin de la scène où Monty se fait cracher dessus par son père en lui révélant son homosexualité.

Pourtant la discrimination est encore bien présente. En France, en 2018, 18% des lycéens ou étudiants LGBT+ déclaraient avoir été insultés lors des 12 derniers mois. Une homophobie qui serait encore pire dans les écoles américaines, puisqu’un rapport d’Human Rights Watch datant de 2015 témoignait du manque de régulation visant à protéger la communauté contre les discriminations et pire encore de la présence – dans certains Etats – de lois restreignant les personnels scolaires à parler de ces problèmes. Si les choses évoluent doucement ces dernières années, il est clair que l’insulte «pédé» a encore, malheureusement, de beaux jours devant elle.

Vue par des millions de personnes, espérons que 13 Reasons Why apportera une contribution significative dans la lutte contre l’homophobie. Comme dirait Zach : «Do better, be better» («faisons mieux, comportons-nous mieux»)

13 Reasons Why est disponible sur Netflix.