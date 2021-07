What if...? : Le multivers Marvel se dévoile en bande annonce.

La première série d’animation de Marvel Studios What if…? débarque prochainement sur Disney + et le nouveau trailer nous donne un avant goût.

Alors que le variant Loki saute de timeline en timeline et d’univers parallèle en univers parallèle dans sa propre série se terminant mercredi; nous voyagerons bientôt dans les tréfonds du multivers Marvel pour explorer de multiple embranchement de réalité !

En effet, inspiré de la collection de comics (non canon) du même nom, le show animé va refaire le monde avec des « Et si…? ». On peut notamment entrevoir dans ces histoires alternatives : Killmonger sauver Tony Stark des griffes du clan des dix anneaux avant de devenir Iron Man; T’challa non plus être Black Panther mais Star Lord en équipe avec Yondu; l’agent Carter recevoir le sérum de super soldat; un Captain America Zombie ou encore la tête de Scott Lang dans un bocale ! Le tout sous le regard omniscient du Gardien !

La série imaginé par A.C Bradley (scénariste sur Arrow et Chasseur de troll) et réalisé par Bryan Andrews (storyboarder sur pratiquement tous les films du MCU) nous promette une infinité de possibilité pour repousser les limites du MCU !

La série What if…? sera à découvrir sur Disney + à partir du 11 août.