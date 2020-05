Westworld Saison 4 : le personnage de [spoilers] sera-t-il de retour ? Jonathan Nolan répond !

Après avoir visionné l’épisode final (Crisis Theory) de la saison 3 de Westworld (notre critique ici), voici une question que tout le monde se pose : le personnage de [spoilers]sera-t-il de retour dans la saison 4 ? Interviewé par Variety, Jonathan Nolan donne la réponse.

***

Attention, spoilers sur la saison 3 de Westworld.

***

A l’issue d’un épisode final dantesque, Westworld semble perdre un de ses protagonistes clés. C’est encore sous le choc que nous écrivons ces quelques lignes alors que notre cerveau continue d’élaborer des théories pour la suite.

Est-ce vraiment la fin pour Dolores ? On ne peut s’y résoudre à y croire. Et pourtant, il faut bien se rendre à l’évidence : le personnage interprété par Evan Rachel Wood a été vidé de tout souvenir et n’existe donc plus (comme en ont conscience Bernard et Maeve). Il suffit d’écouter Jonathan Nolan pour s’en rendre réellement compte :

« Laissez-moi clarifier : Dolores est partie. […] Cette version du personnage n’existe plus. Nous adorons Evan Rachel Wood et nous n’avons pas encore commencé à annoncer quel tournant allait prendre le show, mais ce sera quelque chose de différent. »

Une clarification corroborée par la principale intéressée dans une interview pour Wired : « Elle est difficile à tuer, mais je pense qu’elle est morte. »

« C’était douloureux à écrire »

Westworld prend donc un tournant difficile mais symbolique pour la co-scénariste de Crisis Theory, Denise Thé :

« C’était douloureux à regarder en plateau. C’était douloureux à écrire. Quand on voit ses souvenirs être effacés, on revit sa vie avec elle et on voit les atrocités qu’elle a subies. Pour moi, le moment où elle dit qu’elle choisit de voir la beauté est plus percutant et beau parce qu’on parcourt à nouveau le chemin avec elle et on revit ces moments avec elle. C’était pour moi un moment transcendant de la voir terminer son arc en bouclant la boucle, en choisissant d’aimer ceux qui ont bouleversé sa vie, et s’élever au-dessus de tout ça. »

©HBO

Cela ne signifie pas pour autant que l’actrice Evan Rachel Wood ne sera pas de retour par la suite. Jonathan Nolan lui-même espère que l’actrice ne quittera pas tout de suite la série. Peut-être reviendra-t-elle pour des flashbacks ou des visions pour les hôtes encore en vie. Peut-être que son plus vieil ami et copie de son créateur, Bernard (alias Arnold), parviendra à la recréer à nouveau. Peut-être encore servira-t-elle de corps à un autre personnage. Tout est possible affirme le showrunner : « Un acteur peut jouer plusieurs rôles et l’histoire évolue autour de ça. »

Une chose est certaine, rien ne sera plus comme avant. L’ancienne Wyatt a, certes, fait des copies d’elle-même mais ses clones suivent leur propre voie et s’émancipent de leur modèle. Charlotte en est la preuve.

Ta mort va laisser un grand vide Dolores. Repose en paix.

Westworld est disponible sur OCS et sur HBO.