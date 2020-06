Un trailer de lancement pour The Last of Us Part II

Il ne reste plus qu’une poignée de jours avant de pouvoir mettre la main sur The Last of Us Part II. Pour les plus impatients, Naughty Dog a dévoilé le trailer de lancement du prochain titre.

Cette deuxième partie se déroulera quelques années après la fin du premier épisode (sorti en 2013), toujours au côté de la survoltée Ellie. Cette fois-ci, elle voudra se venger après avoir subi un évènement traumatisant, que l’on découvrira au cours de l’histoire. Nous retrouverons également Joël, personnage principal (et contrôlable) de The Last of Us. Reste à savoir s’il jouera un rôle important dans cette suite tant attendue…

The Last of Us Part II sera disponible à partir du 19 juin 2020 sur PS4.