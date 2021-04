The Handmaid’s Tale : on récapitule depuis le début avant la prochaine saison

La saison 4 de The Handmaid’s Tale débarque le 28 avril sur Hulu, il est donc temps de se remettre dedans !

Voilà deux ans que nous attendons la suite des aventures de June. Oui, c’est long… Et si tu ne te souviens plus de ce qu’il se passait dans les précédentes saisons de The Handmaid’s Tale, mais que tu as la flemme de te retaper tous les épisodes, cet article est fait pour toi !

Le plot

« Dans un futur proche du nôtre, la pollution atmosphérique a eu raison de la fertilité de la plupart des hommes et des femmes. Pour éviter l’extinction de l’espèce humaine, les « fils de Jacob » ont fait chuter la démocratie américaine et l’ont transformée en système totalitaire dominé par les hommes. Désormais, les femmes sont catégorisées : les Épouses sont cantonnées à la maison, les Marthas à l’entretien et les Servantes – encore fertiles – à la reproduction forcée. » Critique The Handmaid’s Tale Saison 1 : dystopie captivante

Les personnages principaux

Saison 1

Voilà donc que l’héroïne June – qui jouissait jusqu’à maintenant de sa liberté aux Etats-Unis – se retrouve assignée chez les Waterford pour servir de mère porteuse au couple Fred/Serena. A leur service, cette servante perd son identité pour prendre le nom de Defred (Offred en VO) en référence au commandant qui la viole rituellement et régulièrement dans l’espoir d’en tirer un.e descendant.e.

Mais Serena se rend rapidement compte que son mari est lui aussi infertile. Elle oblige donc June a avoir des rapports sexuels avec Nick, le chauffeur de la famille. Si la relation est au début forcée, les deux personnages finissent par développer des sentiments l’un pour l’autre et jouissent avec plaisir d’une pause romantique, presque onirique, dans un monde aussi impitoyable que Gilead. Ces entrevues sont aussi un acte de résistance pour l’héroïne principale qui y voit l’occasion de se réapproprier son corps et ses désirs.

©Hulu

En parallèle de tous ces évènements, June développe une relation particulière avec son commandant qui lui permet quelques moments d’évasion à travers la lecture (pourtant interdite pour les femmes), le Scrabble mais aussi les sorties illégales au club de Jezebel. C’est dans ce lieu qu’elle retrouve sa meilleure amie Moira (qui parviendra à s’échapper au cours de la saison) et fait ses premiers pas dans la résistance en récupérant des lettres de désespoir de servantes destinées au monde libre.

Pendant la saison 1, l’héroïne principale a d’ailleurs un contact direct avec ce monde libre par le biais d’ambassadeurs en visite chez la famille Waterford. Si ceux-ci ne peuvent pas lui venir en aide, ils lui font savoir que son mari, Luke, est encore en vie et qu’il a réussi à se rendre au Canada.

©Hulu

On apprend également que leur fille, Hannah, a été adoptée par la famille du commandant MacKenzie. Serena se sert de cette information pour contraindre June, désormais enceinte de Nick, à ne pas tenter de s’enfuir avec lui ou de mettre un terme à sa grossesse.

Car la saison 1 montre notamment qu’il est difficile de donner naissance à son enfant et de le voir partir dans les bras de ses nouveaux parents. C’est par exemple ce qui pousse Janine à vouloir se suicider avec sa fille. Si l’héroïne principale l’en empêche, Janine est condamnée à être lapidée par ses pairs. June refuse néanmoins de participer à cette barbarie et pousse – par son courage – les autres servantes à faire de même; sauvant ainsi Janine.

La saison 1 se termine par l’arrestation de June.

Saison 2

En fait, l’héroïne principale n’est pas la seule à être arrêtée. Toutes les servantes sont embarquées et l’impitoyable tante Lydia leur infligera des châtiments corporels, sous les yeux de June qui, enceinte, échappe à ces punitions.

©Hulu

Peu de temps après cette rééducation barbare, les servantes sont à nouveau dispatchées dans leurs familles respectives et la vie reprend son cours… Jusqu’à ce que l’une d’entre elles décide de commettre un attentat à la bombe tuant de nombreux commandants.

Dans cet attentat, Fred est blessé et se retrouve hospitalisé. Sa femme en profite pour gérer les affaires de Gilead en toute illégalité. Aidée par June – éditrice dans sa vie d’avant -, elles retrouvent gout à s’impliquer dans la vie publique. C’est à ce moment que l’on apprend que Serena a fortement aidé à la mise en place de Gilead avant d’être écartée par le nouveau système patriarcal. C’est ce système qui contraint Fred, à son retour de l’hôpital, à lui imposer des coups de ceinture en guise de punition pour avoir outrepassé son rôle de femme.

Plus tard dans la saison, le couple est envoyé au Canada pour promouvoir Gilead dans le monde libre. Serena a l’occasion de fuir mais ne le fait pas. De son côté, Luke tente de confronter Fred, en vain, mais Nick le remarque et lui apprend que sa femme va bien. Au passage, il lui donne les lettres des servantes que June avait récupérées dans la saison 1. Ces lettres sont rendues publiques et déclenchent un scandale.

©Hulu

En filigrane de cette saison 2 de The Handmaid’s Tale, on suit un peu plus la vie de Nick. Récompensé par les fils de Jacob, celui-ci se voit offrir une très jeune femme. N’éprouvant aucune attirance ou sentiment pour elle, il ne s’investit que très peu dans sa relation maritale. Sentie délaissée, elle tombe amoureuse d’un gardien, mais l’histoire ne se termine pas bien et les deux sont noyés dans une piscine devant des spectateurs.

Serena, ayant assisté à la scène, est particulièrement bouleversée et June la confronte sur l’avenir de son bébé dans un monde aussi cruel, en particulier pour le sexe dit faible. En guise de réaction un peu naïve, la femme du commandant Waterford tente de faire entendre sa voix au conseil et de faire évoluer le système. Malheureusement sa lecture de la Bible devant les commandants lui vaudra de perdre une phalange de petit doigt.

Un châtiment lourd de conséquences, car lors du dernier épisode, June (aidée notamment par Rita – la martha de la famille – et par Nick qui retient Fred) a l’opportunité de s’enfuir avec son nouveau-né et Serena, qui aurait pu l’en empêcher, la laisse partir espérant un avenir meilleur pour « sa » fille Nichole (on met des guillemets car c’est surtout la fille de June et Nick)

©Hulu

En parallèle, au cours de cette saison, on retrouve Emily, la servante excisée dans la saison 1, qui, après avoir découvert un temps la dure vie dans les colonies, est rappelée en tant que servante pour servir les Lawrence. Mais toujours pleine de rage, en fin de saison, Emily poignarde tante Lydia et son commandant Joseph l’aide à s’échapper avec June. Cependant, cette dernière décide, au dernier moment, de confier Nichole à sa camarade car elle ne peut se résoudre à partir sans sa première fille Hannah.

Saison 3

Au cours de cette saison 3, Emily, qui est parvenue à s’échapper de Gilead, se refamiliarise tout doucement avec la vie normale vivant au tout début avec Moira, Luke et Nichole, avant d’être prête à entrer en contact avec sa femme et son fils.

©Hulu

Du côté des fils de Jacob, pour éviter d’être pendus, les Waterford font croire aux autorités qu’Emily est responsable de l’enlèvement de Nichole.

June quitte la maison de Fred et Serena pour être affectée chez les Lawrence. Si le couple Eleanor/Joseph est difficilement cernables (en particulier le mari) ils vont très rapidement aider l’héroïne principale à cacher ses activités grandissantes de résistante.

D’ailleurs, pour l’aider dans ses nouvelles activités illégales, June tente un rapprochement avec Serena qui semble au début réceptive, avant de totalement changer d’attitude et de tenter diverses démarches pour rapatrier Nichole à Gilead. Si aucune discussion n’aboutit réellement, la femme du commandant Waterford convainc son mari d’accepter l’aide de Mark Tuello (un Américain qu’elle a rencontré au Canada et qui dit pouvoir les aider). Mais il s’agissait en fait d’un piège contre Fred, puisque Serena a négocié son immunité et un droit de visite pour Nichole en échange de son mari. Excédé, celui-ci confesse à Mark Tuello que sa femme a forcé June à avoir des rapports sexuels avec Nick. A la suite de ses aveux, Serena est finalement arrêtée.

©Hulu

Cette saison de The Handmaid’s Tale offre d’ailleurs à June l’opportunité d’enregistrer un message audio pour Luke, dans lequel elle explique que Nick est le père de Nichole et qu’elle en est tombée amoureuse. Elle insiste dans son enregistrement pour dire à son mari qu’elle l’aime toujours, mais qu’elle a été contrainte pour survivre de se créer un semblant de vie et l’invite à faire de même au Canada.

Malgré cela, chez les fils de Jacob, l’héroïne principale fait tout son possible pour trouver un moyen de sortir Hannah, mais ses recherches provoquent la mort d’une martha et le déplacement de sa fille dans une autre ville. A défaut de pouvoir la sauver, June décide de libérer d’autres enfants. Aidée par son commandant Joseph – qui veut à tout prix sortir sa femme de Gilead – ils parviennent à organiser un plan pour faire s’échapper une cinquantaine d’enfants via un avion-cargo. Malheureusement pour Joseph, Eleanor se suicide peu de temps avant le voyage (June aurait peut-être pu empêcher sa mort mais a décidé de ne pas la sauver, par peur que cette dernière – très instable psychologiquement – ne fasse échouer le plan).

©Hulu

Dans le dernier épisode, alors que Joseph décide de rester à Gilead pour réparer ses erreurs, le plan est mis à exécution. Confrontés à plusieurs encombres, de nombreuses marthas et servantes (dont June, Beth et Janine) se sacrifient pour créer une diversion (laissant le champ libre à Rita pour embarquer avec les enfants dans l’avion). Au cours de cette diversion de nombreuses femmes trouvent la mort et June est blessée à l’abdomen. Cette dernière est embarquée sur un brancard de fortune par les survivantes qui sont parvenues – pour le moment – à ne pas se faire capturer par les gardiens.

A la fin du dernier épisode, l’avion arrive au Canada et dans des retrouvailles très émouvantes les enfants sont accueillis, notamment, par Luke, Moira et Emily.

Un teaser et une bande annonce en attendant la prochaine saison

June parviendra-t-elle à s’en sortir et à sauver Hannah ? Réponse à partir du 28 avril sur Hulu avec la saison 4 de The Handmaid’s Tale. Pour les plus curieux.ses, des éléments de réponses se trouvent certainement dans le teaser et le trailer (ci-dessous). Nous, on ne les a pas regardés parce qu’on préfère garder la surprise !

La saison 4 de The Handmaid’s Tale sera diffusée à partir du 28 avril sur Hulu.

En attendant la saison 4, tu peux lire nos critiques de la saison 1, 2 et 3.

Le teaser

La bande annonce

