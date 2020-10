Après une saison 3 exceptionnelle où Olivia Colman offrait un portrait parfait de Elizabeth II, The Crown présente la bande-annonce de sa saison 4, à la reconstitution également parfaite.

De plus en plus contemporaine, la série de la BBC et Netflix continue de couvrir le règne de la couronne britannique (une distraction judicieuse alors que le conseil européen s’apprête à statuer sur le Brexit). Cette fois, la série s’articulera autour du mariage entre le Prince Charles (Josh O’Connor) et la princesse Diana Spencer (Emma Corrin). Une union qui déchaîne les passions du peuple anglais mais ne fait pas le bonheur de la famille royale d’après le synopsis officiel. Mais ce n’est pas tout puisque l’on découvre également Gillian Anderson sous les traits maquillés de la Dame de fer, Margaret Thatcher !

La saison 4 de The Crown sera sur Netflix le 15 novembre.