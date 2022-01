Le double vinyle Across the worlds – Chrono Cross Wayô Piano Collection arrive en France

Chrono Cross fête ses 20 ans en musique avec la sortie imminente de sa bande-son revisitée au piano.

Chrono Cross revient sur le devant de la scène le 28 janvier prochain, pour nous replonger dans sa bande-son mythique. Ce cadeau d’anniversaire prend la forme de deux vinyles; vent de nostalgie optimal ! Leurs 16 pistes affichent ainsi une durée totale d’écoute de 77 minutes. Ce projet est distribué chez nous par la maison Just for Games.

© Wayô Records/ Just for Games

Cet album, bien que constitué de reprises au piano, reste entièrement sous licence officielle. Il a donc été construit sous l’approbation du papa de la bande-son originale, Yasunori Mitsuda. Wayô Records, l’équipe derrière le projet, a aussi été épaulée par Masashi Hamauzu (Final Fantasy X, Super Smash Bros DS,…) pour réaliser les arrangements.

Liste des pistes

Face A

01. Chrono Cross – Scars of Time

02. Home World Medley

03. Battle Medley

04. Shadow Forest

Face B

05. Reminisce – Enduring Thoughts

06. Fleeting Thoughts

07. Fossil Valley

08. The Departed Ones

Face C

09. Chronomantic

10. Another World Medley

11. The Dead Sea – Tower of Geddon

12. Fates – Divine Destiny

Face D

13. The Girl Who Stole the Stars

14. Dragon Prayers

15. The Frozen Flame

16. Radical Dreamers – Le Trésor Interdit

Chrono Cross est le troisième et dernier opus de la saga culte des JRPG Chrono, entamée en 1995 par Chrono Trigger. Initialement sorti en 1999 au Japon sur PS1, il n’arrivera dans nos contrées qu’au deuxième millénaire. Cette saga nous a été offerte par le studio Square, avant sa fusion avec Enix (ça rajeunit pas tout ça…).

Le double vinyle Across the worlds – Chrono Cross Wayô Piano Collection arrive dans les bacs dès le 28 janvier 2022.