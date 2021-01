Skilled Fast profile sa sortie en librairies

By Clem MP

Skilled Fast est la nouveauté seinen made in France des éditions H2T. Il s’agit d’un manga de science fiction policier se déroulant en 2097.

En 2097, les implants sous-cutanés sont devenus la norme. Appelés Skilled Fast, ils permettent de décupler les compétences. L’intrigue prend place dans un monde marqué par les nouvelles technologies, bien qu’elles ne l’aient pas totalement refaçonné. Elle se penche alors sur le personnage d’Eva Steins, une commandante de police. Accompagnée de Roman Kirkegraad, un détective privé, elle enquête sur une mystérieuse série de crimes. Toutes les victimes ont été retrouvées mises en scène et leur implant retiré.

A travers cette enquête policière d’une nouvelle ampleur, ce seinen interroge les dérives des nouvelles technologies. Et est relevé d’un trait précis disposé à proposer des scènes propres et retranscrire les émotions des personnages.

Skilled Fast est une création française scénarisée et dessinée par le jeune mangaka Hachin. Ce manga d’anticipation comprendra 3 volumes, qui sortiront tout au long de l’année 2021.

Le volume 1 de Skilled Fast paraitra le 20 janvier 2021 aux édition H2T.