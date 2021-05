Saturday Night Live : les moments forts du passage d’Elon Musk dans l’émission culte

By Contributeur

Le milliardaire et entrepreneur Elon Musk est récemment passé dans l’émission culte de NBC : Saturday Night Live. Entre annonces surprises, nombreux sketches et promotion de certains projets, l’épisode a été particulièrement riche. Retour sur cette apparition très anticipée et ce qu’il faut en retenir.

Elon Musk dans une émission culte

Elon Musk n’est jamais le dernier quand il s’agit de faire des coups de pubs et d’attirer la lumière des projecteurs. Son passage dans l’émission Saturday Night Live n’était donc qu’une question de temps. Le milliardaire, qui a connu son lot de controverses ces derniers mois, semblait avoir choisi l’émission pour redorer son blason et cultiver son image de «bad boy» de la Tech.

Et cela a marché, bien avant son passage dans l’émission. La semaine d’avant, SpaceX annonçait le lancement du Starship, la cryptomonnaie favorite du milliardaire explosait, et Musk ne cessait de teaser les fans sur Twitter, promettant des sketches de qualité. On rappelleque Musk s’était déjà intéressé aux scénarios, grâce à un partenariat avec Tom Cruise. Alors que s’est-il passé dans l’émission du samedi 8 mai ?

Quelques révélations sur la vie privée d’Elon Musk

L’élément ayant suscité le plus de commentaires, c’est bien sûr la révélation d’Elon Musk, qui a admis être concerné par le syndrome d’Asperger dans son monologue d’introduction. Le patron de Tesla avait déjà été soupçonné d’être sur le spectre autistique, mais il n’avait jamais confirmé ou infirmé la chose. C’est maintenant chose faite, Musk expliquant avec humour qu’il ne regarderait probablement pas beaucoup les membres de Saturday Night Live dans les yeux. Comme on le voit sur le site de Passeport Santé, il s’agit d’un symptôme courant. Musk a également expliqué que son cerveau fonctionnait différemment, précisant :

«J’ai réinventé les voitures électriques, et j’envoie des personnes sur Mars grâce à une fusée. Vous pensiez réellement que j’étais un mec normal ?»

Il rejoint ainsi une liste grandissante de personnalités ayant admis leur autisme, par exemple Greta Thunberg.

Musk et le Dogecoin : une grande histoire d’amour

Le Dogecoin — la nouvelle obsession d’Elon Musk — a également eu le droit à son heure de gloire. Cela fait des mois que le milliardaire fait la publicité de cette cryptomonnaie humoristique, contribuant à lui tout seul à faire grimper le cours. Dans un sketch, il a essayé d’expliquer — volontairement maladroitement — ce qu’est le Dogecoin et pourquoi il en est si fan.

Pour rappel, les cryptomonnaies (appelées «coins») sont utilisées pour avoir accès à des services. Elles fonctionnent globalement comme des jetons de casinos. Par exemple, comme on le voit sur les revues de casino de VegasSlotsOnline, les «G-coins» servent à accéder à des machines à sous. Ils peuvent ensuite être utilisés dans des programmes de fidélité ou récoltés grâce à des bonus de bienvenue.

Pour le Dogecoin, c’est le même principe : les jetons de DOGE peuvent en effet être utilisés pour accéder à des biens et services. Elon Musk a cependant admis dans l’émission que le Dogecoin était «un piège», ce qui a contribué à faire dégringoler le cours immédiatement après la diffusion… Un coup dans l’eau pour Musk ?

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

SpaceX, la Lune et la colonisation future de Mars

Saturday Night Live ne pouvait pas non plus ignorer SpaceX, qui a fait les gros titres récemment. On y a donc vu un sketch où Elon Musk communique avec une équipe coincée sur Mars, avec une apparition d’une astronaute jouée par Miley Cyrus — l’invitée musicale du jour.

Dans la vie réelle, SpaceX a annoncé plusieurs missions ces derniers mois. Le dernier projet, baptisé DOGE-1, permettra d’envoyer un satellite de 40kg vers la Lune, afin de récolter des données grâce à des capteurs et caméras embarquées. Et SpaceX compte bien coloniser Mars : un projet de fusée pourrait permettre à des hommes de visiter la Planète Rouge d’ici à 2024. Cela devrait donc donner à Saturday Night Live de nouveaux sketches sans trop d’effort…

Le passage d’Elon Musk dans Saturday Night Live n’a donc pas été si étonnant, les sujets abordés figurant parmi les favoris du milliardaire. Cela a-t-il contribué à redorer l’image du milliardaire auprès du grand public ? Cela reste à voir, mais ce qui est certain, c’est que tout le monde continue à parler de lui.

