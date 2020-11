Sans un bruit : Jeff Nichols prépare un spin-off

Repoussé au printemps 2021, la suite de Sans un bruit (notre critique) se fait tellement désirer qu’un spin-off de la saga horrifique va bientôt voir le jour, réalisé par le papa de Mud.

Le premier film avait sensation par son high concept pertinent et la fuite silencieuse d’une famille dans une Amérique ravagée par des créatures à l’ouïe surdéveloppée. Une ambiance et un dyptique (pour l’instant) créé par John Krasinski, acteur et réalisateur des deux opus. Paramount annonce donc que c’est le cinéaste derrière Take Shelter, Mud : Sur les rives du Mississippi ou Midnight Special qui sera chargé d’écrire et de mettre en scène « une idée de John Krasinski », dixit le communiqué officiel. On n’en sait pas plus mais si le résultat est à la hauteur du premier film (et de la suite espérons), on signe tout de suite.

Sans un Bruit 2 sortira le 21 avril 2021.