PS5 collectors : des Playstation 5 en or et platine

Les consoles sont souvent proposées dans des éditions limitées. La nouvelle console de Sony, la Playstation 5, ne fait pas exception à cette règle. Effectivement, il existe déjà des PS5 collectors d’une très grande valeur. C’est ce que nous présente notre partenaire Youtube des Petites Anecdotes du Jeu Vidéo.

Des PS5 en or

Il s’agit de consoles de jeux d’une très grande valeur, limitées, rares, de produits de luxe. Fabriquées par la marque anglaise Truly Exquisite (Londres), ces PS5 normales en Or jaune 24k (8960€) et ces PS5 digitales Or jaune 24k (8850€) disposent de leur propre version. Elles sont accompagnées d’une manette et d’un casque audio dans les mêmes matériaux.

La version en or rose 18K est également proposée en version normale (9070€) et digitale (8960€) avec les mêmes accessoires.

La PS5 édition collector en platine

À noter qu’une PS5 édition collector en platine existe également. Cette PS5 édition limitée est actuellement la plus chère et la plus rare jamais produite. Avec sa manette et son casque audio, elle est vendue 9067€ pour la version digitale et 9178€ pour la version classique.

Toutes ces PS5 sont limitées à 250 exemplaires.

Des accessoires de luxe

Chaque manette et casque audio sont également disponibles séparément. (786€ pour la manette en or 24k pour le « premier prix »).

Il est temps de faire hypothéquer ton appartement si tu veux t’offrir ces Playstation 5 en or et platine !