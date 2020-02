Pokémon Épée et Bouclier : un scandale ?

Régulièrement nous partageons les vidéos de notre partenaire Youtube Les Petites Anecdotes du jeu vidéo. Cette semaine, la chaîne s’intéresse à Pokémon Épée et Bouclier dans une vidéo un peu rageuse…

Ces deux jeux vidéo de la franchise de Nintendo sont sortis sur la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite en novembre 2019. C’est toujours un grand événement que d’avoir le droit à de nouveaux jeux vidéo Pokémon.

Épée et Bouclier ne dérogent pas à la règle et sont très appréciés des fans de la franchise et pourtant… De nombreuses personnes pensent que ces jeux ne sont pas à la hauteur de cette licence mais est-ce réellement le cas ? En effet, la recette des jeux Pokémon n’a pas beaucoup évolué depuis la sortie des jeux Pokémon bleu et rouge sur GameBoy…

Parlons donc de tout cela en vidéo avec une critique détaillée de Pokémon Épée et Bouclier.