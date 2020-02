PlayStation Plus mars 2020 : Shadow Of The Colossus et Sonic Forces au menu !

Shadow Of The Colossus et Sonic Forces sont à l’honneur en mars sur le PlayStation Plus.

Les jeux PS Plus du mois de mars arrivent ! Ce mois-ci sont à l’honneur Shadow Of The Colossus de Japan Studio et Bluepoint Games et Sonic Forces de chez SEGA.

Shadow Of The Colossus

L’un des incontournables du jeu vidéo revient sur PlayStation 4. Avec des graphismes améliorés, une meilleure performance et des commandes mises à jour en option, l’emblématique aventure PS2 a été complètement repensée, et elle est encore plus époustouflante que jamais.

Sonic Forces

Dans Sonic Forces, le terrible Dr. Eggman a conquis une bonne partie du monde, épaulé par un mystérieux acolyte, le redoutable Infinite. Aidez Sonic à rassembler une armée et sauvez le monde du chaos et de la destruction. Éliminez vos ennemis à la vitesse du son avec le Sonic moderne, survolez les dangereuses plates-formes avec le Sonic classique et créez votre héros avec des équipements et des gadgets exclusifs.

En bonus ce mois-ci sur le PlayStation Plus :

Un mois avant sa sortie, les développeurs de Illfonic permettront aux abonnés du PS Plus de tester gratuitement la bêta de Predator: Hunting Grounds le temps d’un week-end, du 27 au 29 mars.

Shadow Of The Colossus et Sonic Forces seront disponibles pour tous les abonnés du PlayStation Plus du 3 mars au 6 avril 2020.