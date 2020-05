By Ida Gonthier

PlayStation Plus, les jeux de mai 2020 !

Malgré le confinement, en mai, grâce au PlayStation Plus, il te sera possible d’arpenter à ta guise les terres agricoles développées par Giants Software. Sinon tu peux te lancer dans la construction de la ville idéale dans le jeu de Paradox Interactive.

Farming Simulator 19

La simulation agricole est de retour avec Farming Simulator 19 et ses nouveaux graphismes. Relève les défis de l’agriculteur moderne et développe ta ferme en Amérique et en Europe au cœur de deux environnements ouverts.

Ces derniers recèlent de nouvelles activités agricoles, de nouvelles plantes à cultiver et de nouveaux animaux à élever.

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

Construis la ville de tes rêves : dessine les réseaux routiers, les lignes de bus et les parcs publics.

En incarnant le maire de ta ville, tu dois t’assurer d‘équilibrer des besoins essentiels de ta population, tels que l’accès à l’eau et l’électricité ainsi que l’éducation plus encore, tout en vous efforçant de conserver une économie florissante.

Ces jeux seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus du 5 mai au 1er juin 2020.