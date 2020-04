PlayStation Plus : les jeux gratuits d’avril 2020 !

Attendue peut-être encore plus fébrilement que les mois précédents, voici la sélection des jeux gratuits PlayStation Plus du mois d’avril.

On y retrouve le célèbre jeu de chez Naughty Dog ayant fait le succès de la PlayStation 4, Uncharted 4: A Thief’s End récompensé par de nombreux awards et à ses côtés le jeu de voiture DiRT Rally 2.0 de chez Codemaster.

On dit donc aurevoir à Shadow Of The Colossus et Sonic Forces qui étaient disponibles jusqu’au 6 avril 2020.

Uncharted 4: A Thief’s End

À nouveau projeté dans le dangereux milieu de la pègre, Nathan Drake doit décider ce qu’il est prêt à sacrifier pour sauver ceux qu’il aime.

Rejoignez Drake, Sam, Elena et Sully dans une aventure épique autour du monde, à travers des jungles insulaires, des villes animées et des sommets enneigés à la recherche d’un trésor perdu.

DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 vous invite à arpenter les circuits de rallye les plus emblématiques du globe, dans les véhicules tout-terrain les plus puissants jamais conçus. Mais n’oubliez pas que la moindre erreur peut mettre fin à votre étape…

Les jeux gratuits du PlayStation Plus d’avril seront disponible pour tout abonnés du PlayStation Plus du 7 avril au 4 mai 2020.