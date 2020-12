Peter Dinklage sera le nouveau Toxic Avenger

By Axel PC

Parce que rien n’épuise la mode super-héroïque américaine, Hollywood se tourne vers des projets de plus en plus borderline et s’attaque cette fois au satirique Toxic Avenger avec un reboot dont le génial Peter Dinklage aurait rafflé le rôle principal.

Pour rappel, Melvin Junko est un agent d’entretien martyrisé par ses collègues qui vont jusqu’à le balancer dans un baril de déchets toxiques. Une mauvaise blague qui transforme le pauvre Melvin en mutant monstrueux, vite plébiscité par la population à combattre agresseurs, dealers, politiciens corrompus ou même le Diable en personne. Tout un programme haut en couleur qui sera mis en scène par Macon Blair tandis que les créateurs du personnage Lloyd Kaufman et Michael Herz veilleront à la bonne tenue du reboot d’une franchise difforme mais férocement caustique et ultra violente. Nul doute que Peter Dinklage saura nous concocter une partition hautement irrévérencieuse en même temps que son talent rendra hommage à un héros marginal, comme il en a l’habitude.

Toxic Avenger avec Peter Dinklage n’a pas encore de date de production.