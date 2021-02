OVNI(s) sera renouvelée pour une saison 2

OVNI(s), fut l’une des belles découvertes de ce début d’année séries. Pilotée par le duo Martin Douaire et Clémence Dargent (à qui l’on doit également Têtard, autre création originale CANAL+), la série rencontre actuellement un joli succès. Cette dernière entre en effet directement dans le top des séries les plus populaires du moment, juste derrière En Thérapie, Lupin et Your Honor, et devant La Chronique des Bridgerton selon les utilisateurs de Sens Critique.

OVNI(s), qui se sert de l’insouciance des années 70 pour nous livrer une jolie déclaration d’amour aux rêveurs, et une réconciliation entre théories complotistes et scientifiques se verra ainsi allongée d’une seconde saison. Au micro d’Europe 1, Melvil Poupaud, interprète de l’attachant Didier Mathure, personnage principal de la série, à lâché l’info :

« On commence à tourner en avril. Je n’ai pas encore lu les nouveaux épisodes, je suis impatient parce que, comme un spectateur, j’attends absolument de savoir ce qui se passe après. » Melvil Poupaud, au micro d’Europe 1

Une heureuse nouvelle tant CANAL+ se plaît à dégainer en ce début d’année d’ambitieuses propositions, à l’image de la récente Paris Police 1900 de Fabien Nury, et juste avant Neufs meufs d’Emma de Caunes, dont on espère vous parler très prochainement. La chaîne cryptée continue donc au fil des années à montrer son leadership en matière de créations originales. Après les brillantes propositions qu’étaient Engrenages, Le Bureau des Légendes, Hard, Baron Noir, Kaboul Kitchen, et Platane, CANAL+ continue donc de surprendre, et d’ajouter de nouvelles pépites à son prestigieux catalogue.

Comme chez l’Info Tout Court nous vous avions déclaré notre amour inconditionnel pour la première saison d’OVNI(s), on suivra de près l’avancement de cette aventure aussi loufoque qu’attachante. Et on vous en dira plus, dès que l’on apercevra la seconde saison d’OVNI(s) pointer dans le ciel.

La première saison d’OVNI(s) est disponible sur CANAL+.