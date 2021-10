Narcos Mexico : bande-annonce pour la 3e et dernière saison

Le dernier ride des narco-trafiquants sur Netflix approche et c’est donc la troisième saison de Narcos Mexico qui s’apprête à conclure cette épopée mexicaine, comme en témoigne cette bande-annonce.

Le trailer semble nous indiquer que l’on replongera à la fin de la saison 2, là où on avait laissé les cartels mexicains, soit avec les jefes de Tijuana et du Sinaloa bien décidés à combler le vide provoqué par l’arrestation de Felix (Diego Luna). De l’action, des règlements de compte, bref, la série donne le tout pour le tout afin de partir en beauté. Après avoir suivi les flics de la DEA traquer Escobar dans la série (ou saison ?) originale, cette escapade au Mexique tentait une approche plus au cœur des cartels pour s’émanciper de la classique traque policière. Un angle intéressant, encore fallait-il avoir quelque chose à raconter. Voilà surement pourquoi Netflix replace l’enquête menée par le génial Scoot McCnairy au centre de l’intrigue de son spin-off, pour retrouver ce schéma rassurant et toujours pertinent. D’ailleurs, on se demande si la plateforme nous proposera une nouvelle dose de Narcos pour se relancer après cet interlude longuet à Mexico.

La saison 3 de Narcos Mexico sera diffusée sur Netflix dès le 5 novembre.