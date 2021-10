Milestone : un film animé pour le catalogue DC Comics arrive

Si Black Adam ou Aquaman 2 se dévoilent pour la première fois sur les écrans, Milestone permettra de retrouver une réunion des héros du label dans un même film animé DC Comics.

En effet, il s’agit d’un branche éditorial spécifique de DC entièrement dirigé par des auteurs afro-américains et mettant en valeur des supers-héros très souvent issus de minorités. Vous êtes surement familiers avec Icon ou Hardware ou plus particulièrement Static Shock, qui avait eu sa propre série animée de 2002 à 2004 et qui devrait prochainement avoir également avoir son propre film live action. Le film Milestone sera donc l’opportunité pour la maison d’édition affiliée à DC de nous présenter de façon formelle plusieurs de ses iconiques protagonistes dans une seule aventure. Surtout que le film animé sera écrit par Brandon Thomas, l’un des scénaristes les plus impliqués du DC, de Death Metal Multiverse who laughs ou Future State Aquaman. Que du bon pour les personnages de Dakota City qui se retrouveront donc prochainement.

Milestone est donc attendu prochainement.