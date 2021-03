Lupin : Des images explosives pour le teaser de la partie 2

Netflix nous dévoile les premières images de la deuxième partie de sa série frenchie Lupin, dans un teaser sous tension.

Pour rappel, la première partie du show porté par Omar Sy se terminait sur un double cliffhanger : d’un côté le policier Youssef Guedira arrive à rattraper et démasquer Lupin, et de l’autre le fils d’Assane disparaît lors de la fête consacré au gentleman cambrioleur à Etretat. Sans grande surprise, on découvre dans ces images qu’Hubert Pelligrini, le grand méchant de l’histoire, utilisera l’enfant comme appât pour piéger le héros. Ce dernier usera de malice et cassera bon nombre de dents pour sauver sa progéniture. De quoi élever les enjeux à un niveau supérieur !

La partie 2 de Lupin arrivera cet été sur Netflix !

