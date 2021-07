Lamb : bande-annonce pour le thriller avec Noomi Rapace

Après Midsommar ou The Witch, il semblerait que le studio de films indépendants A24 ai mis la main sur un nouveau film horrifique sympathique avec Lamb dont le trailer cryptique nous tient bien en haleine !

Le film est réalisé par le metteur en scène islandais Valdimar Johannsson et sera diffusé à Cannes dans la catégorie un certain regard, nul doute qu’il y trouvera de nombreux intéressés tant les images immaculées laissent augurer d’une ambiance léchée et délicieusement glauque. En bref, la bande-annonce nous laisse entre-apercevoir un couple, Noomi Rapace et Hilmir Snaer Gudnason, qui élève des moutons dans la campagne islandaise. Si le postulat semble idyllique, la forme devient étrangement étouffante à mesure que la lande devient presque cauchemardesque quant le scénario officiel laisse filtrer l’information comme quoi un bébé mi chèvre mi humain est trouvé par le couple la veille de Noël. C’est vrai que ça donne envie de réveillonner !

Lamb sera diffusé durant la 74e édition du Festival de Cannes et sortira prochainement en salles.