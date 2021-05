La Casa Del Papel trailer, la partie 5… en deux parties

La corde n’en finit pas d’être tirée avec le phénomène La Casa Del Papel lancer par Álex Pina en 2017. Après des parties 3 (notre critique) et 4 (notre critique) que d’aucun jugerait correctes, mais pas tout à fait nécessaires non plus, le 5e morceaux de cette affaire va tenter de donner une conclusion à la non fin de la partie 4.

Pour ce trailer, Netflix est allé chercher Snyder tout récemment sorti de son très plat Army of the Dead, ainsi qu’une batterie de gros ventilos, appréciez le travail. Cette partie 5 devrait donc être lancée en deux “volumes”… Le premier étant prévu pour sortir le 3 septembre quand le second devrait lui arriver 3 mois plus tard, le 3 décembre.

Pour rappel la saison 5 ou partie 5 ou “dénomination-peu-claire-pour-faire-style-que-tout-ce-bordel-était-prévu-à-la-base-5” est prévue pour être le dernier chapitre de la série, zut alors. Comme on dit : les choses ont une fin… Voilà.

La partie 5 de La Casa Del Papel fera ses débuts sur Netflix le 3 septembre 2021.

(Visited 10 times, 10 visits today)