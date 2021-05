Jamie Bell rejoint Elisabeth Moss dans Shining Girls

By BLUE

Le casting de l’adaptation par Apple du best-seller The Shining Girls – ou en français “Les lumineuses” – s’agrandit aujourd’hui d’un troisième membre. En effet, le très sympathique Jamie Bell – d’ailleurs croisé dans le tout récent Sans aucun remords – rejoint la danse déjà entamée par Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) et Wagner Moura.

C’est Silka Luisa qui devrait tenir le rôle de productrice et showrunner de la série. On l’a par exemple déjà vu tenir le rôle de productrice sur Strange Angel pour ceux qui se poseraient la question. On sait également que Lauren Beukes, l’auteure du livre, devrait être productrice exécutive sur le projet, de quoi sans doute rassurer quelques fans.

Pour rappel, The Shining Girls raconte l’histoire de Kirby Mizrachi cherchant à se venger d’une agression – on peut même dire tentative de meurtre – l’ayant traumatisé. Petite spécificité tout de même, le tueur peut voyager dans le temps.

Shining Girls – avec des vrais bouts de Jamie Bell dedans – n’a bien évidemment pas encore de date de sortie communiquée.

