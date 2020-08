Plusieurs sondages révèlent le James Bond préféré des Britanniques

Les lecteurs de RadioTimes se sont exprimés ! C’est Sean Connery qui arrive en tête des votes et reste ainsi le James Bond préféré des Britanniques.

Au cours d’un tournoi organisé par nos confrères d’outre-Manche et réunissant 14 000 votants, Sean Connery a éliminé, à tour de rôle, Daniel Craig et Pierce Brosnan associé à Timothy Dalton (qui avait lui même évincé Roger Moore).

L’acteur Ecossais a ainsi laissé une trace importante dans le cœur des spectateurs, en incarnant à 007 reprises le personnage imaginé par Ian Fleming – dans 6 films de la franchise officielle (James Bond 007 contre Dr No, Bons Baisers de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois, Les Diamants sont éternels) et dans Jamais plus jamais, non produit par EON Productions.

©EON Productions

Ce n’est pas la première fois que le tout premier acteur à camper l’agent 007 sort vainqueur de ce type de votes, puisqu’en 2019 et 2017, il avait également été désigné comme le James Bond préféré des Britanniques lors de sondages organisés par My Lotto 24.

Sean Connery semble pour l’instant indétrônable. Peut-être que les choses évolueront quand Daniel Craig rendra son costume d’espion après Mourir peut attendre.

Et pour toi, qui est le meilleur James Bond ?

Mourir peut attendre devrait sortir dans nos salles le 11 novembre 2020.