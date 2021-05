Invincible : La saison 2 et 3 déjà renouvelées

Robert Kirkman, créateur aussi bien du comics Invincible que de son adaptation en animé annonce le renouvellement de la série pour deux saisons supplémentaires.

Amazon n’a pas le temps ! Alors que la première s’est achevée hier sur Prime Vidéo, le studio voit loin et officialise deux saisons supplémentaires, fruit d’un fort succès. Kirkman lui-même annonce la nouvelle au travers d’une vidéo postée sur son compte twitter en compagnie de Steven Yeun, le doubleur du héros éponyme, qui en est tout autant excité que nous !

Hey @InvincibleHQ fans! @steveyeun & I have some potentially exciting news to share about season 2 and… pic.twitter.com/1rgEQCTwxR — Robert Kirkman (@RobertKirkman) April 29, 2021

Pour rappel, Invincible raconte l’histoire de Mark Grayson, fils du plus grand super héros Omni-Man, qui découvre ses pouvoirs et qui devra choisir de suivre les pas (ou non) de son père. Malgré un pitch assez classique au premier abord, ce héros adapté de l’écurie Image Comics dépoussière et bouscule avec liberté et irrévérence le genre super-héroïque, au travers des histoires psychologiquement et dramatiquement fouillées, au multiple rebondissement, ainsi qu’une violence sans limite ! Peu surprenant venant du papa de Walking Dead.

Invincible est actuellement disponible sur Amazon Prime Vidéo.

