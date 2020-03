I know this much is true : Mark Ruffalo voit double dans le trailer

Alors qu’il est actuellement à l’affiche de Dark Waters et qu’il devrait faire un coucou dans la série She-Hulk, Mark Ruffalo a décidément le vent en poupe alors qu’il s’apprête à camper deux frères jumeaux dans I know this much is true dont la bande-annonce vient de sortir.

HBO propose une nouvelle mini-série coup de poing adaptée et réalisée par Derek Cianfrance d’après le roman éponyme de Wally Lamb. On y suit Ruffalo jouer Dominick et Thomas Birsdey, deux jumeaux dont l’un est atteint de schizophrénie paranoïaque à la fin des années 2000, en parallèle de la guerre du golf. Un drame familial qui prend aux tripes et qu’on a hâte de découvrir, surtout qu’au casting s’ajoutent les talentueuses Juliette Lewis, Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi ou Imogen Poots.

I know this much is true sera diffusé sur HBO et OCS dès le 28 avril prochain.