Grey’s Anatomy Saison 17 : un personnage important fait son retour ! (spoilers)

La saison 17 de Grey’s Anatomy a débarqué hier aux Etats-Unis et le deuxième épisode marque le retour d’un personnage (très) important de la série.

Attention spoiler sur les 3 premiers épisodes de la saison 17 de Grey’s Anatomy.

Si les deux season premiere étaient bien sûr centrés sur le coronavirus, le deuxième épisode nous laisse sur un cliffhanger de taille. Alors que Meredith affronte la pandémie depuis plusieurs semaines et semble épuisée, elle est retrouvée inconsciente par le Docteur Hayes sur le parking de l’hôpital.

©ABC

Visiblement entre la vie et la mort, son esprit nous emporte sur une plage. Nous la retrouvons assise sur le sable en train de regarder paisiblement l’horizon. Alors qu’elle semble seule, une voix se superpose au bruit des vagues : « Meredith ! Meredith ! Meredith ! ». Elle se lève et se retourne pour apercevoir l’homme qui agite les bras au loin et découvrir qu’il s’agit de Derek, debout, à quelques mètres d’elle, souriant et très content de la revoir.

En plus d’être confrontée à la pandémie, Meredith va donc à nouveau devoir échapper à la mort et résister à l’envie de rejoindre Derek. C’est ce que laisse sous-entendre le teaser du prochain épisode, où la protagoniste principale de Grey’s Anatomy explique qu’elle a peur de ne pas se réveiller si elle s’endort.

©ABC

Si on est persuadés que les médecins du Grey Sloan ne laisseront pas mourir Meredith, nous aurons encore l’occasion de revoir Derek Sheperd aux côtés de sa femme, puisque Krista Vernoff, une showrunneuse de la série, a précisé à US Weekly qu’il ne s’agissait pas d’une scène unique.

Grâce à leurs retrouvailles, Ellen Pompéo a indiqué vouloir redonner le sourire aux spectateurs en leur offrant ce qu’ils attendaient depuis longtemps. C’est en tout cas ce que Patrick Dempsey espère : « Je sais que [les fans]voulaient nous voir à nouveau ensemble et je pense que cela va satisfaire beaucoup de personnes ».

Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine.

La saison 17 de Grey’s Anatomy est diffusée sur ABC aux Etats-Unis.