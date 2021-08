Gamescom 2021 : le célèbre salon en version digitale

Le secteur des jeux vidéo a connu une très forte croissance en 2020 et elle se poursuit en 2021. Tous les jeux casuals, core ou encore jeux de casino ont vu leur nombre de joueurs augmenter que ce soit sur mobile, PC ou console. Pourtant l’impact de la crise sanitaire se fait encore sentir concernant les salons spécialisés : les éditions 2021 de l’E3 et du légendaire Comic-Con de San Diego ont eu lieu en ligne. Ce sera donc aussi le cas de la Gamescom 2021, qui se déroulera du 25 au 27 août prochain.

Un salon qui a sû rebondir

Alors que les rendez-vous dédiés au jeu vidéo réapparaissent petit à petit, Koelnmesse, l’organisateur, avait hésité pour l’événement à une organisation hybride entre physique et digitale. Finalement le salon sera entièrement numérique. C’est une bonne nouvelle, car dans le secteur culturel certains évènements ont dû être purement et simplement annulés, comme les festivals par exemple. De plus, le salon sera ouvert à tous et ce gratuitement. Au final la digitalisation de la Gamescom 2021 enlève l’aspect spontané et convivial du salon mais le rend accessible au plus grand nombre : les passionnés de jeu vidéo n’auront pas à faire le voyage jusqu’en Allemagne et la gratuité attirera sans doute un bon nombre de curieux.

Zoom sur le calendrier

Koelnmesse a promis aux fans de repenser l’interface utilisateur afin qu’ils puissent accéder plus facilement au replay des annonces, aux interviews et autres moments forts via le site internet de la Gamescom. C’est donc une semaine chargée qui attend les fans de jeux vidéo. Cette année, la Devscom, commencera dès le 23 aout. C’est la plus grande conférence de développeurs de jeux en Europe et elle offrira une fois de plus un large éventail d’événements et de sessions pour les développeurs, les éditeurs de jeux et les fournisseurs de services.

C’est le même jour que commencera la partie Gamsecom epix qui permettra de plonger dans l’univers de la Gamescom, de se lancer dans des quêtes épiques avec toute la communauté et de remporter des succès afin de faire vivre l’évènement. Grâce à des quêtes interactives, les fans pourront interagir de manière ludique avec le contenu de la Gamescom avant l’ouverture et accumuler des points pour gagner des récompenses. Ces derniers seront gardés dans le grand coffre-fort de la Gamescom, qui pourra être ouvert au début du salon.

Comme l’année précédente, le canadien Geoff Keighley présentera la Gamescom. Il sera présent lors de la cérémonie d’ouverture la nuit du 25 août. Plusieurs premières mondiales et des informations sur les jeux les plus attendus seront annoncées lors de cette soirée. Certains temps forts et activités se poursuivront tout au long du week-end et IGN produira les émissions en anglais gamescom studio et gamescom : Awesome Indies

Si le programme de la Gamescom en détail n’est pas connu, on peut faire des suppositions sur ce que les joueurs découvriront. Du côté de Nintendo, on attend des annonces concernant Pokémon Diamant et Perle, Hollow Knight 2 et No More Heroes 3, prévus pour fin 2021. Une date de sortie pour Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 sera-t-elle annoncée ? Nintendo a toujours eu une grosse présence à Gamescom avec notamment des stands dédiés à l’essai des jeux. Cette année, les fans devront se contenter de regarder des trailers. Chez Sony, les fans attendent le lancement de Final Fantasy 16 et de Gran Turismo 7, dont la date de sortie a été retardée. Mais le géant du jeu vidéo garde pour le moment ses distances avec la Gamescom. Sur XBox, on se demande où sont les nouveaux Forza Horizon/Motorsport et la suite d’Alan Wake, enfin en chantier.

La Gamescom, c’est aussi des congrès. La principale conférence européenne sur le potentiel social, économique et culturel des jeux, se tiendra cette année encore de manière entièrement numérique le jeudi 26 août 2021.