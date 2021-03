Epic Games Stores, The Fall gratuit jusqu’au 25 mars

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Aujourd’hui et jusqu’au 25 mars à 16h, vous pouvez donc gratuitement récupérer The Fall, un plateformer atmosphérique rappelant un certain Flashback.

Édité et développé par Over The Moon, sorti le 30 mai 2014 – attention c’est précis – et ayant récolté un honorable 76 sur Metacritic, The Fall vous emmènera sur la planète alien hostile où votre pilote s’est écrasé, vous devrez le sauver. On peut même lire sur le site du studio que The Fall aurait gagné le “Best Story from Giant Bomb in 2014”, si ça c’est pas la classe.

Le jeu dispose également d’une suite The Fall part 2 : Unbound disponible depuis le 13 février 2018 sur les mêmes supports que le premier… sauf la Wii U, retenez vos larmes. La semaine prochaine vous devriez pouvoir récupérer Creature in the Well, un Donjon Crawler (soit un simulateur d’exploration de donjon) en vue de ¾ développé par Flight School Studio et édité par MWN Interactive.

The Fall est disponible depuis le 30 mai 2014 sur Playstation 4, Xbox One, Switch Wii U ainsi que Mac, Linux et PC. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 25 mars.

