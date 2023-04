Dead Island 2, Super Mario Bros, Harry Potter... notre recap' de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Cette semaine était sous le signe des retours aux sources, des nouveautés et des records ! Et quoi de mieux qu’un recap’ nostalgique des news de la semaine pour retomber en enfance et observer un horizon plus radieux ? Entre l’arrivée imminente de Dead Island 2, un record exceptionnel pour Super Mario Bros, le film, une exposition basée sur l’univers d’Harry Potter et d’autres surprises, nous avons des informations toutes fraîches à nous mettre sous la dent !

Côté ciné,

Carton plein pour Super Mario Bros, le film ! En effet, depuis sa sortie le 5 avril 2023 aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde, le film Super Mario Bros est depuis ce week-end le plus gros succès pour une adaptation de jeu vidéo au cinéma . Oui, rien que ça ! Avec 87 nouveaux millions glanés lors de son deuxième week-end d’exploitation rien qu’aux États-Unis, le célèbre plombier atteint les 347 millions sur le sol américain, et les 677 millions dans le monde . Un succès phénoménal qui inaugure de bonnes choses pour la suite !

© Nintendo

Côté séries,

Netflix vient d’annoncer une nouvelle série nommée The Boroughs , créée par Jeffrey Addiss et Will Matthews. Mais ce n’est pas tout ! Les frères Duffer officieront, quant à eux, en tant que producteurs délégués . L’histoire prendra place dans une « pittoresque communauté de retraités dans le désert du Nouveau-Mexique, où un groupe de héros improbables doit s’unir pour vaincre une menace d’un autre monde qui vole la seule chose qu’ils n’ont pas : le temps ».

© Lionsgate

Côté musique,

Les BBC Prom’s sont de retour ! En effet, après une édition 2022 tronquée en raison de la mort d’Elizabeth II, la 73ème édition des BBC Proms 2023 s’annonce exceptionnelle . Cette année, les femmes seront à l’honneur avec 10 cheffes d’orchestre impliquées et des œuvres de compositrices proposées dans un tiers des concerts du festival. Cette 73ème édition se déroulera du vendredi 14 juillet 2023 au samedi 9 septembre 2023.

© BBC Proms 2023

Côté jeux vidéo,

Après plus de dix ans d’attente, les fans peuvent enfin mettre la main sur Dead Island 2 ! A travers six personnages jouables, vous explorerez un monde ouvert hostile et périlleux, et devrez lutter pour votre survie face à des hordes d’infectés voraces . Ce sera à vous de fabriquer les meilleures armes tout en rassemblant le matériel adéquat pour en venir à bout ! L’aventure peut se jouer en solo, ou bien en coopération jusqu’à trois joueurs , qui devront s’associer pour survivre à n’importe quel prix.

Côté lecture,

C’est lors de leur live Twitch d’hier soir que les éditions Glénat ont annoncé l’arrivée d’un nouveau coffret pour le célèbre manga One Piece, en fin d’année. Vous retrouverez, dans celui-ci, tous les volumes de l’arc Thriller Bark , et suivra la logique des précédents coffrets. Pas de visuel ni de date pour le moment, il faudra attendre que l’éditeur finalise la conception de ce coffret inédit. Une bonne nouvelle pour les fans !

© Glénat

Côté spectacles,