Critique Will : autobiographie d’une légende

Will est l’autobiographie captivante, sans concession et pleine d’anecdotes de la star internationale Will Smith.

Dans Will, l’acteur et rappeur de 52 ans célèbre dans le monde entier nous livre ses mémoires. Un livre co-écrit avec le blogueur et écrivain Mark Manson, auteur du best-seller L’Art subtil de s’en foutre.

Depuis ses relations complexes avec son père aux coulisses d’Hollywood en passant par sa carrière de rappeur, les plateaux télés, ses amitiés, ses amours – et notamment son coup de foudre pour Jada Pinkett – ou encore sa relation avec ses enfants : cet autoportrait rédigé avec beaucoup de franchise nous donne à voir l’homme derrière la star.

« Je serais l’enfant chéri. Le preux chevalier de ma mère. Le successeur de mon père. Ça allait être le plus grand spectacle de toute ma vie. Et durant les quarante années suivantes, je ne suis jamais sorti de mon personnage. Pas une seule fois. »

© Instragram Will Smith

Will à la recherche du bonheur

Will se lit comme un roman. Car l’artiste est sympathique, son parcours et sa vision des choses inspirants. Les fans du Prince de Bel-Air s’amuseront de quelques anecdotes de tournage ; et les amoureux de musique apprécieront l’immersion dans la naissance du mouvement hip-hop – dont il fut l’un des tout premiers artistes internationaux – et son influence non seulement culturelle mais aussi sociale et politique.

Et puis, ses expériences de vie donnent lieu à quelques réflexions sur l’existence, le rapport à soi, à ses zones d’ombre, aux autres, à l’adversité, à la résilience. Des réflexions qui peuvent parler à chacun de nous, et certaines qui viennent rappeler que tout le succès et les récompenses du monde n’achètent pas le bonheur. Un peu de sagesse dans ce monde de paillettes, qui donne à l’ouvrage une profondeur supplémentaire.

« J’étais en colère, parce que même un Grammy, des millions de dollars et une Camaro rouge flamboyant n’arrivaient pas à combler un millième du vide que je ressentais à l’intérieur de moi. Le truc à propos de l’argent, du sexe et du succès, c’est que, quand on n’en a pas, ça permet de justifier son malheur (…) »

Un livre intime

La lecture est assez prenante. D’autant que, dès le départ, on comprend que les rêves de l’enfant de Philly n’étaient pas partagés par ses parents qui avaient une autre vision des choses et de l’avenir auquel ils aspiraient pour leur fils. Une soixantaine de photos personnelles légendées et insérées sous forme de deux albums nous plongent un peu plus dans son intimité.

Et puis, l’artiste nous fait de nombreuses confidences, parfois très intimes, dont certaines sont touchantes, et d’autres aussi coquasses que gênantes. Pour autant, certains passages sont tout de même un peu longs, notamment celui sur le démarrage laborieux de sa carrière musicale. La lecture n’en reste pas moins plaisante et assez rythmée.

Ego trip

Car oui : Will Smith se raconte – et se la raconte aussi un peu – dans ce livre. Mais on ne lui en veut pas, car après tout, « la plus grande star du monde » (ainsi qu’il se qualifie) a bien mérité de se réjouir de son talent. Ainsi, il retrace le tumultueux et inspirant parcours de vie qui l’a progressivement mené à construire « l’une des plus belles carrières de toute l’histoire d’Hollywood ».

« J’ai assuré à un niveau que personne n’a jamais atteint. Et n’atteindra probablement jamais. »

Mais rassurez-vous, il se trouve quand même aussi quelques défauts. Surtout un, à vrai dire, et non des moindres : la lâcheté. Car *alerte spoiler* Will Smith est bel et bien humain ! Ouf ! Cette lâcheté qui s’exprime dans différents moments de sa vie, il l’assume dès la première page. Tout comme sa sensibilité et sa détermination dans le travail.

Bref, c’est un Will Smith tout en nuances et avec quelques aspérités que l’on découvre, bien loin de l’image lissée et surréaliste de la star de cinéma.

Will Smith, de Mark Manson, est paru le 10 novembre 2021 aux Éditions Michel Lafon.