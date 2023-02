Critique Sherlock Holmes l’Aventure Musicale : un spectacle familial haut en couleurs

Sherlock Holmes l’Aventure Musicale nous plonge dans une aventure inédite et pleine d’énergie du plus célèbre des détectives.

Dans Sherlock Holmes l’Aventure Musicale, le célèbre personnage de Sir Arthur Conan Doyle auquel aucune énigme ne résiste se retrouve face à nouvelle affaire.

Nous sommes en 1910, à Londres. La nouvelle défraie la chronique : la statue Aztèque du dieu Tlaloc, joyau du grand musée national, a été volée ! Accompagné de son fidèle acolyte, le docteur Watson, Sherlock Holmes compte bien mener l’enquête. Mais ils ne seront pas seuls. En effet, séduit par l’audace et la détermination de la jeune détective Emma Jones, Sherlock consent à ce qu’elle se joigne à eux. Et c’est une grande aventure teintée de mystères, d’étranges intrigues et de conspirations inattendues qui les attend.

Quelle fraîcheur !

C’est en effet la première pensée que nous avons eue après quelques minutes à peine de spectacle. Les chorégraphies, les musiques, les textes des chansons, les décors projetés et animés, les notes d’humour, le jeu des comédien(ne)s : tout est enthousiasmant, entraînant, et animé d’une fabuleuse énergie. Sur scène, les neuf artistes nous embarquent ainsi dans un show rythmé et coloré où le temps file à toute vitesse.

Et puis on est surpris et captivé par ces projections visuelles qui donnent au décor un effet cartoon original et amusant, et qui ont de quoi émerveiller les plus jeunes. On se retrouve même à bord d’un coucou pour une véritable course folle dans les airs ! Il en va de même pour le mapping et les effets vidéos qui apportent de l’interactivité et donnent l’impression au public de participer à l’enquête.

Autre point que nous avons beaucoup apprécié : la qualité des textes des chansons. En effet, nous avons tendu l’oreille et… là où les spectacles de ce genre se contentent souvent de paroles simplistes et de rimes pauvres, cette aventure musicale s’est sur ce point révélée être une belle surprise !

Un show léger et prenant

Il se passe des choses à Londres ! Et pas seulement d’ailleurs ! Car cette énigme emmènera nos héros à travers l’Inde, le Mexique ou encore l’Irlande, où les attendent quelques rebondissements, révélations… et aussi tout un folklore local. Ainsi, l’Inde les accueille par une chorégraphie Bollywood ; au Mexique ce sont les maracas qui donnent le rythme en pleine fête des morts ; et en Irlande, les costumes se parent de chaussettes vertes tandis que la bière coule à flots.

Bon, vous l’aurez compris, on patauge un peu au milieu des clichés. Cela nous aurait gênés si cette pièce prétendait être autre chose que ce qu’elle est, à savoir un spectacle familial et divertissant. Mais la promesse de départ est tenue, et l’ensemble passe finalement bien. Du coup, on excuse ce léger manque de subtilité. On excuse aussi le manque de charisme du personnage de Sherlock Holmes qui se fait littéralement voler la vedette par Emma et Watson, dont on aime d’ailleurs assez la relation tout en chamailleries et complicité qu’ils entretiennent.

Et si on excuse aussi facilement les quelques petits défauts de ce Sherlock Holmes musical, c’est parce qu’on en ressort avec un regain d’énergie et le sourire aux lèvres. Et ça, ce n’est pas Watson qui dira le contraire : c’est élémentaire !

Sherlock Holmes l’Aventure Musicale, écrit et mis en scène par Samuel Safa et Julien Safa, avec Bastien Monier, Guillaume Pevée, Marine Duhamel, Océane Demontis, Lola Rose, Jean Louis Dupont, Melissa Mekdad, Clément Cabrel, Hippolyte Bourdet & Charlène Fernandez, se joue du 18 février au 04 mars 2023, les samedis à 14h, les dimanches à 16h30 et le 01er mars à 14h, au Théâtre 13ème Art.