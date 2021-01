Critique Programme Supertrainers : le coach du prochain confinement ?

Programme Supertrainers propose un programme ludique de 8 semaines de fitness et de conseils nutritionnels pour sculpter son corps.

Dans Programme Supertrainers, le coach « star » d’Instagram, Marin Tomassini, nous propose un bon complément au livre du kiné Major Mouvement paru dans la même collection. Un programme à faire à la maison comme en extérieur, seul ou à plusieurs et sans matériel. Enfin, à part l’entraînement bonus d’anniversaire qui nécessitera un gâteau, quelques bouteilles de champagne, des ballons et un chapeau pointu !

Une première impression ratée

Alors c’est sûr, « Vous souhaitez un corps mince et tonique ? » c’est une accroche qui pèse son poids, surtout au lendemain des fêtes de fin d’année où l’heure est aux bonnes résolutions… Bon, sauf que nous, clairement, ça a plutôt tendance à nous hérisser le poil ce type d’injonctions qui occupent déjà bien trop de place dans notre société.

« Aujourd’hui, avoir un ventre plat avec des abdominaux bien développés et apparents est devenu un critère de beauté à part entière. » Alors, certes, il nous dit ensuite que les abdos ont aussi une fonction majeure dans l’organisme. Mais l’injonction initiale est néanmoins validée. Et elle ne va clairement pas dans le sens d’une meilleure acceptation de soi, de son corps, et d’une vision moins prototypée de la beauté…

© Supertrainers

Un contenu varié et pertinent

Bon, nous ne sommes pas partis du bon pied avec Programme Supertrainers… Et, à y regarder de plus près, il n’y a pas que du mauvais dans ce livre. Loin de là même ! Il combat certaines idées reçues, incite à rester à l’écoute de son corps, à suivre son évolution, à conserver une certaine flexibilité, à ne pas négliger le plaisir, ou encore à nous méfier de la balance… Et ça, on aime !

Il nous parle aussi de l’importance de bien mâcher, du sommeil, de l’hydratation ; nous donne des astuces nutrition, pour éliminer les pesticides ou cuir ses aliments à la vapeur ; nous propose un focus sur certains aliments ; sans oublier quelques recettes pour faire sa propre barre ou boisson énergétique, son bowlcake ou son gâteau aux carottes par exemple.

Un programme convaincant !

Quand à l’entraînement en lui-même, on doit reconnaître qu’il donne envie ! Les séances sont variées, les conseils pratiques sont pertinents, les illustrations rendent le contenu ludique… Et surtout, c’est sans pression ! D’ailleurs, des alternatives plus ou moins difficiles sont proposées pour chaque exercice, ce qui offre une perspective de progression.

Et puis, Supertrainers nous explique le sens de ce que nous faisons, les bénéfices de tel ou tel exercice, la manière dont fonctionne notre corps, comment optimiser l’entraînement, etc. On se sent véritablement accompagné et encouragé. Son objectif ? Garder notre motivation intacte tout au long des 32 séances ponctuées de challenges et de bonus.

Alors parti tenu ? A vous de nous le dire ! En tous cas ce qui est sûr, c’est qu’à la simple lecture du livre, Supertrainers a su la faire monter en flèche, notre motivation ! Alors, à nos baskets !

Programme Supertrainers, de Marin Tomassini, est paru le 06 janvier 2021 aux Éditions Marabout.