Critique Livre – Embarquez pour un road trip dans les parcs américains !

Road trip dans les parcs américains nous embarque pour 40 000 kilomètres à travers 39 États pour découvrir chacun des 59 parcs nationaux que comptent les États-Unis.

Road trip dans les parcs américains : tout est dans la titre ! Après nous avoir emmenés Sur la route des extrêmes, c’est au cœur des parcs nationaux américains que nous emmènent les éditions Gallimard Voyage. De l’Arizona à la Floride, en passant Hawaï ou l’Alaska, les photographes Renée et Matthew Hahnel s’en sont donné à cœur joie pour photographier les paysages époustouflants qui ont parsemé leur périple de 7 mois.

© 2020 Renee Roaming

« Il n’y a que nous et la nature… Pas de voitures, de sirènes, d’éclairage public ni même la moindre barre réseau sur notre téléphone. »

Un périple hors du commun

C’est à bord de Ruby, leur van devenu leur maison pendant sept mois, que les deux amoureux ont pris la route en avril 2017. Première destination : le Grand Canyon National Park. Sept mois desquels cet ouvrage révèle le meilleur, même si le jeune couple admet avoir vécu l’expérience la plus gratifiante, mais aussi la plus épuisante de leur existence.

Entre la nature sauvage du Denali National Park, le royaume de glace du Glacier Bay National Park, les formation rocheuses du Arches National Park, le parc aquatique du Byscayne National Park ; ou encore les quelques 80 grottes du parc souterrain du Carlsbad Caverns National Park : les ambiances et les décors se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément ! Et on en prend plein les yeux !

© 2020 Renee Roaming

Un merveilleux album photo

Si vous avez tendance à être vite lassé des longues pages de textes qui rendent parfois le ton de ce genre d’ouvrages un peu froid et impersonnel, vous êtes au bon endroit ! Car il s’agit bien ici d’un récit (photographique avant tout ) de voyage, et non d’un guide de voyage. Ainsi, les photographies occupent la majeure partie de l’espace et parlent suffisamment d’elles-mêmes.

Les quelques infos, explications et autres conseils pratiques prodigués au fil des pages sont donc plutôt sommaires mais vont à l’essentiel. Et c’est très bien comme ça. Néanmoins, si l’aventure du road trip vous tente, vous aurez une assez bonne idée de ce qui vous attend.

Une jolie aventure humaine

Le fait qu’il s’agisse non seulement d’un projet professionnel – celui de deux photographes – mais aussi d’une aventure humaine – celle d’un couple – apporte quelque chose en plus à ce beau-livre. Une âme sans doute.

En effet, au fil des pages et des photographies toutes plus belles les unes que les autres, on se régale des petits textes anecdotiques que l’on imagine écrits quotidiennement, à bord du van, à la lueur du crépuscule. Ainsi, c’est leur quotidien, leur aventure et leur émerveillement que nous avons l’impression de partager. Et franchement, on se régale !

© 2020 Renee Roaming

Un voyage exceptionnel par procuration

À l’heure où des hectares de nature sauvage disparaissent tragiquement de part et d’autre de la planète, dévorés par les flammes, ce livre nous offre une parenthèse de rêve et d’évasion. Surtout en ces temps où voyager à l’autre bout du monde est devenu un projet un peu ambitieux du fait de la situation sanitaire et écologique.

Un road trip dans les pars américains sans quitter son canapé, cela a aussi ses avantages ! Les photos sont incroyables, les décors merveilleux, les couleurs époustouflantes. Un rappel – s’il en faut – de ce que la nature recèle de trésors, de merveilles, de grandeur.

Road trip dans les parcs américains, de Renée et Matthew Hahnel, paraîtra le 01er octobre 2020 aux Éditions Gallimard Voyage.