Critique L’encyclopédie des peurs – Tome 2 la coulrophobie : pas de cauchemar en perspective

L’encyclopédie des peurs Tome 2 est une bande dessinée jeunesse fantastique qui prolonge notre immersion dans les peurs de l’enfance.

Avec L’encyclopédie des peurs Tome 2, nous avons voulu laisser une autre chance à cette série dont le premier épisode – consacré à l’achluophobie, la peur du noir – ne nous avait pas franchement convaincus.

On y retrouve Clara Baldamore dans son manoir, qui compte toujours sur sa petite-fille Lili pour reconstituer l’œuvre de sa vie : L’Encyclopédie des peurs, que Raspoutine – le chien de Lili – a réduit en miettes. Pour cela, il lui faut partir à l’aventure pour capturer des essences de peurs bien précises. Et si cette suite a su corriger quelques petits défauts du premier tome, sa lecture nous a à nouveau laissés un sentiment mitigé…

Deux peurs pour le prix d’une

À peine sont-ils revenus de leur précédente expédition que Clara Baldamore a une nouvelle mission pour Lili et Raspoutine. En effet, elle veut retrouver une pièce maîtresse de sa collection de peurs : l’essence de phasmophobie, la peur des fantômes.

Pour cela, rien de tel qu’un château hanté. Mais Lili a une bien meilleure idée qu’elle n’hésite pas à soumettre… et qui va l’envoyer – grâce à la cabine de téléportation – dans une fête foraine à Baldon Creek, en Amérique ! L’occasion de pêcher, non pas une, mais deux peurs. Celle des fantômes, mais aussi celle des clowns : la coulrophobie. Et pour cela, une fois sur place, elle pourra compter sur l’aide de Rudy.

Une lecture légère

Si l’expédition prend davantage de place et nous laisse ainsi le temps de nous y plonger aux côtés de Lili et son inséparable toutou, l’histoire reste assez simple et manque parfois de crédibilité. On se retrouve ainsi avec un shérif qui embauche deux enfants pour l’aider dans son enquête, les mettant sans aucun scrupule en danger… Et que penser de Lili qui s’enfuie à cheval avec Rudy, en abandonnant son fidèle Raspoutine occupé à la défendre des deux hommes dangereux qui les menacent ?…

Pour ce qui est du graphisme, rien à signaler. Il reste simple et efficace. Et puisque l’on passe beaucoup moins de temps dans le décor et l’ambiance sinistres du manoir, l’atmosphère se fait beaucoup plus légère. Plus classique aussi. Aucune frayeur à l’horizon. Même Rigor, le valet, a abandonné sa lampe en forme de crâne… Dommage.

Un équilibre encore à trouver

Et si la Clara Baldamore reste odieuse avec Rigor, qui accourt dès qu’elle hurle son nom, elle semble toutefois commence à s’adoucir un peu avec Lili. D’ailleurs, si on reprochait au Tome 1 de consacrer trop de place à la personnalité envahissante de cette grand-mère détestable, au détriment des expéditions et du personnage de Lili qui apparaissait insipide, les auteurs ont inversé la tendance dans ce second opus.

En effet, la mission de Lili et Raspoutine passe au premier plan, et la jeune fille commence à s’imposer davantage, même si les personnalités des uns et des autres peinent à gagner en profondeur. Quant à Rigor, toujours aussi soumis bien qu’exaspéré par la manière dont il est traité, on regrette qu’il se retrouve ici presque inexistant.

Un équilibre semble donc à trouver entre ces deux premiers épisodes. Le troisième devrait voir apparaître un personnage jusqu’alors seulement évoqué : le père de Lili, avec lequel Clara entretient un rapport tendu. Quant à Lili et Raspoutine, ils vont devoir faire de la place à une compagne d’expédition très inattendue pour leur prochain voyage ! Voilà qui promet bien des rebondissements ! À suivre…

L’encyclopédie des peurs, de Benoît Broyart et Ewen Blain est paru le 18 août 2022 aux Éditions Jungle.