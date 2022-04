Critique Dragon Ball Super volume 16 : renouvellement frileux

Dragon Ball Super amorce son nouvel arc dans ce volume 16. La menace de Granola, le meilleur guerrier de l’univers et le retour de Freezer suffiront-ils à susciter l’intérêt de la lecture ?

La fin du volume 15 de Dragon Ball Super nous introduisait le nouveau personnage de Granola, l’ultime survivant du peuple cerealien et l’organisation Heater. Le premier entend se venger des Saiyans pour ce qu’ils ont fait subir à son peuple, tandis que les seconds sont des mercenaires en quête de profits. Dans ce tome 16, Granola réunit les deux dragon balls de sa planète pour devenir le plus fort et ainsi se mesurer à Freezer. Toutefois, l’organisation Heater dresse sur son chemin Goku et Végéta… Ce volume regroupe les chapitres 69 à 72.

Du Dragon Ball pur jus

Dragon Ball Super se doit de conserver des hauts standings pour ne pas décevoir la solide base de fans. Ce volume 16 dévoile, comme toujours, des dessins très soignés. En ce sens, la couverture est, comme d’habitude, ultra badass ! En outre, le design des nouveaux personnages, à l’image des sugariens, se place dans le respect le plus total de l’œuvre originale. Les petits bonus de fin de volume nous révèlent ainsi qu’ils sont directement designés par le maître Akira Toriyama. Côté illustrations, pas d’inquiétude à avoir donc. Le style graphique de Toyotaro est dans la continuité totale de la saga originelle.

© Akira Toriyama / Toyotaro / Bird Studio / Éditions Glénat

La filiation avec la saga Dragon Ball se ressent aussi fortement dans le scénario de ce nouvel arc. La haine de Granola puise dans le passé dévastateur des Saiyans, renouant avec force avec le passé houleux de Végéta. Les enjeux soulevés par ce volume sont donc introduits de manière claire et précise, l’intrigue va droit au but. Ce volume condense aussi l’entraînement de Goku et Végéta; aux côtés de Beerus et Whis, leurs powers-ups rendront l’affrontement assurément explosif ! Lequel débute dès la fin de ce tome, pour exposer la force de leur redoutable adversaire. On en voit juste assez pour mettre l’eau à la bouche et attendre avec impatience le prochain volume.

Une recette usée

Seulement voilà, on tourne terriblement en boucle. Depuis longtemps déjà, les dragon balls servent à exaucer tout et n’importe quoi, du power-up à la résurrection… le concept est plus que poncé et n’apporte plus rien. En parlant de retour à la vie, Freezer is back ! C’est bien beau de puiser dans la saga originelle, mais au bout d’un moment il faut voir plus loin. Sachant qu’il a déjà fait l’objet du film La résurrection de F, il aurait été apprécié d’explorer enfin de nouveaux horizons.

© Akira Toriyama / Toyotaro / Bird Studio / Éditions Glénat

En somme, le plot lui-même ne semble avoir plus rien de nouveau à nous apporter. À la défaite d’un ennemi, Goku et Végéta retournent invariablement s’entraîner et entretenir leur rivalité. Leurs rapports exposés dans ce volume montrent une concurrence qui stagne et se repose continuellement sur les mêmes répliques, dorénavant éculées. Et le coup monté bancale de l’organisation Heater met une fois de plus en avant les difficultés de Dragon Ball à soigner sa narration. Il a malgré tout pour lui de mettre en avant des conflits géopolitiques, pouvant devenir intéressants par la suite.

Un volume routinier

La saga Dragon Ball n’a plus rien à prouver. Les dessins et le plot de ce volume 16 sont, comme d’habitude, maîtrisés et immersifs; le tome fonctionne globalement bien. Et, dans le même temps, elle ne semble plus avoir grand chose à apporter. Elle brasse en continu les mêmes poncifs ; cette suite Super manque de prise de risque. Cette introduction de l’arc Granola parvient tout-de-même à intriguer pour la suite. Car après-tout, dans Dragon Ball, on est là pour le sensationnel.

Le volume 16 de Dragon Ball Super est sorti le 2 mars 2022 aux éditions Glénat. Le prochain est prévu pour le 6 juillet 2022.

© Akira Toriyama / Toyotaro / Bird Studio / Éditions Glénat