Les conséquences du Coronavirus sur l’industrie des séries

Après s’être focalisés sur les conséquences du Coronavirus au cinéma, il est temps de voir comment la pandémie a impacté le monde de la télévision.

La décision du président Donald Trump de rapatrier les Américains en Europe avant d’interdire les vols aura poussé la production de Carnival Row à suspendre son tournage de la saison 2. « C’est un adieu de notre part car nous rentrons chez nous pour être mis en quarantaine” annonce donc Orlando Bloom dans une vidéo alors que la série Amazon se tournait actuellement à Prague. Du côté de Netflix, la production de la saison 2 de Russian Doll est repoussée car elle prévoyait des tournages à l’international. Mais étant donné que la plateforme n’avait pas encore daté sa série et que la phase d’écriture et de casting continue, le virus n’aura pas pour autant beaucoup impacté le bon déroulement du show.

CBS Tv studios et NBCUniversal ne peuvent pas en dire autant comme le révèle Deadline. Pour la première fois, ses séries phares NCIS, NCIS Los Angeles , La Nouvelle-Orléans ou encore Bull et The Good Fight ont décidé de stopper leurs productions alors qu’elles étaient en fin de saison. Bien que les épisodes en cours termineront leurs tournages, les saisons quant à elles ne pourront pas en dire autant. Étant trop chères à relancer après une pause, elles prendront tout simplement fin sur les épisodes précédemment cités, les écourtant et faisant fi des habituels cliffhangers. Des décisions tout aussi radicales ont été prises par NBC en arrêtant la production de plus de 35 séries, dont celles de Dick Wolf à savoir Chicago Fire, PD, Med et New York Unité Spéciale mais aussi le drama médical New Amsterdam.

« Par prudence, la production est immédiatement reportée »

Même sentence pour l’autre célèbre série hospitalière Grey’s Anatomy qui suspend son tournage de l’épisode 21 de la saison 16 pour au moins deux semaines comme le déclare la showrunneuse Krista Vernoff, la réalisatrice Debbie Allen et le producteur James Williams :« Nous rentrons chez nous pour au moins deux semaines et attendons de voir comment va évoluer la situation du Coronavirus. Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble des acteurs et de l’équipe et la sécurité de nos proches en dehors du travail. Elle a été prise conformément à la suggestion du maire Garcetti d’éviter les réunions de groupe de plus de 50 personnes. » Cette saison devait initialement compter 25 épisodes, nous ne savons pas encore si elle sera tournée entièrement ou carrément écourtée elle aussi.

Saison stoppée en cours de route par le Coronavirus, l’épisode 18 de la saison 16 de Grey’s Anatomy sera tout de même diffusée sur ABC le 19 mars prochain.