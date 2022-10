Comment choisir une machine à sous et gagner souvent ?

L’univers des casinos en ligne et physique vous permet de profiter d’une pléthore de jeux. Parmi ceux-ci, on retrouve les machines à sous. Les machines à sous sont appréciées par de nombreux joueurs parce qu’elles sont faciles à prendre en main et peuvent permettre de remporter une belle cagnotte en peu de temps. En dehors de la gestion de votre bankroll, aucune stratégie particulière n’est nécessaire pour jouer sur ce titre. Cependant, pour avoir plus de chance de gagner, il est important de bien choisir sa machine à sous. Dans la suite, nous vous donnons quelques conseils pour le choix de ce jeu de casino.

Quels critères pour choisir une bonne machine à sous ?

Le choix de votre machine à sous est important si vous souhaitez gagner assez souvent. Vous devez savoir que vous êtes en face d’un jeu de chance et rien n’est préalablement établi. Toutefois, il est possible d’augmenter vos chances de gain. Voici quelques critères pour trouver une bonne machine à sous qui vous permet de gagner.

© unsplash

Opter pour une machine à sous rentable

Si vous souhaitez gagner plus souvent aux machines à sous, il faudra choisir une qui est rentable. Qu’appelle-t-on une machine à sous rentable ? Un slot rentable est celui ayant un RTP élevé. Le RTP qui signifie en anglais Return To Player et donc retour au joueur en français est un taux qui indique le pourcentage d’argent que la machine à sous peut restituer aux joueurs sur le long terme.

Généralement, les machines à sous ont des RTP qui varient entre 92 et 97%. L’idéal est d’opter pour un slot ayant un taux de redistribution de 96%. Si vous voulez jouer en ligne, vous n’aurez aucun mal à voir le taux de redistribution du jeu. Ce pourcentage est souvent précisé par le fournisseur et les casinos n’hésitent pas le mettre dans les informations sur la machine à sous.

Vérifier la volatilité de la machine à sous

La volatilité est un élément à vérifier également lors du choix de votre machine à sous. Encore connue sous le nom de variance, la volatilité est parfois confondue avec le RTP alors qu’il s’agit de deux choses différentes.

En effet, la volatilité exprime la fréquence et le montant des gains qu’il est possible de se faire sur une machine à sous. Lorsqu’un jeu dispose d’une variance faible, les joueurs ont la possibilité de gagner assez de parties, mais les gains sont faibles. Par contre, lorsque la volatilité est élevée, les joueurs gagneront rarement, mais les montants qui sont amassés à chaque gain sont alléchants.

À vous de voir la stratégie à adopter : de petits gains à chaque fois ou une grosse somme en une fois. Toutefois, vous devez garder à l’esprit qu’il vous faut beaucoup de patience si vous choisissez la seconde option. En plus, vous ne savez pas à quel moment vous pourrez gagner et il est même possible que vous ayez à investir assez d’argent pour arriver à vos fins.

Examiner le RNG de la machine à sous

Le RNG est le générateur de nombre aléatoire. Il s’agit d’un logiciel grâce auquel, les machines à sous fonctionnent parfaitement de manière aléatoire. Lorsque le RNG est installé sur une machine à sous, vous êtes certain que c’est le hasard qui guide tout. Vous ne pourrez pas être volé par la maison de jeux et vous ne pourrez pas non plus tromper le slot. Si vous voulez jouer sur un site de jeux en ligne, vous devez vous assurer que la plateforme utilise bien un RNG pour ses différents titres.

Vérifier les caractéristiques de la machine à sous

Vous devez également tenir compte des caractéristiques d’une machine à sous pour la choisir. En effet, certains slots disposent d’options qui peuvent vous permettre d’augmenter vos gains. Vous trouverez donc des machines à sous qui disposent de multiplicateurs. Ces multiplicateurs s’activent lorsque vous remplissez certaines conditions.De même, il existe des machines à sous qui proposent des tours gratuits. Les tours gratuits sont très appréciés par de nombreux joueurs, car ils permettent d’augmenter les chances de gagner sans avoir à dépenser son propre argent. Vous pouvez donc vérifier si la machine à sous dispose de caractéristiques spéciales comme celles-là avant de la choisir.

© unsplash

Faites bien votre recherche de machine à sous

Sur une plateforme de jeux, vous trouvez un grand nombre de machines à sous. Face à cela, de nombreuses personnes choisissent directement les slots qui sont proposés sur la page d’accueil sans se poser trop de questions. Dès qu’elles trouvent une machine qui correspond au thème qu’elles apprécient et le tour est joué.

Cependant, les casinos en ligne ou les plateformes de jeux choisissent généralement les machines à sous les plus populaires pour les mettre en avant sur leurs sites. Or, ce n’est pas parce qu’une machine est populaire qu’elle est rentable ou qu’elle correspond aux critères pour vous faire gagner.

Vous devez donc prendre le temps de chercher le meilleur slot sur le site. N’hésitez pas à dépasser la première page et aller dans les profondeurs de la liste. Vous pourrez être agréablement surpris par ce que vous découvrirez.

Ne pas choisir les machines à sous de marque

Les machines à sous de marque sont celles dont la thématique correspond à celle d’une série télévisée, d’un jeu vidéo, d’une émission TV, etc. Ces machines sont attirantes puisqu’on se dit qu’on s’amusera certainement, vu qu’on avait aimé la série. Vous vous amuserez peut-être, mais l’objectif n’est pas seulement de s’amuser. Il faut aussi gagner. Ces slots ne sont pas forcément les plus payants.

En fait, pour utiliser le nom d’une série sur une machine à sous, les développeurs sont obligés de payer une grosse somme aux producteurs de la série. Ils chercheront donc à récupérer ce qu’ils ont investi. Pour cela, les machines à sous de marque n’ont pas toujours le meilleur RTP.

Lire les critiques des machines à sous

Les avis que les joueurs se font sur les machines à sous sont aussi très importants pour effectuer un choix congru. Aujourd’hui, il existe plusieurs revues qui analysent les slots, soulèvent leurs points forts et leurs points faibles. Vous devez les lires avant de faire votre choix. Dans ces revues, vous verrez l’avis critique d’un expert sur le jeu en ligne et vous saurez si la machine à sous que vous voulez choisir est idéale ou pas.

De plus, il existe des sites qui collectent les avis des joueurs. Vous pourrez donc voir les avis des joueurs ayant déjà essayé la machine. Les joueurs ne sont généralement pas avares quand il s’agit de critiques. S’ils ont trouvé un bon slot, ils le diront. S’ils l’ont trouvé mauvais, ils le diront également. Ils n’hésiteront également pas annoncer si une machine à sous paie bien ou pas.

Comment avoir plus de chance pour gagner sur les machines à sous ?

Vous ne gagnerez pas à coup sûr sur les machines à sous, puisqu’il s’agit d’un jeu de hasard. Cependant, il vous sera possible d’augmenter vos chances. Pour y arriver, vous devez d’abord choisir une bonne machine à sous en considérant les critères dont nous avons parlé plus haut. En plus, il faudra faire avec un certain nombre d’astuces.

Opter pour des mises élevées

Si vous voulez gagner beaucoup d’argent, il faudra investir beaucoup. De nombreux joueurs aiment miser de petites sommes sur les machines à sous en espérant gagner gros. Il est vrai que cela est possible, surtout lorsque vous jouez sur une machine à sous progressive. Cependant, il vous faudra vraiment beaucoup de chance pour avoir un gros gain.L’idéal est donc de faire une grosse mise, puisque les gains potentiels sont proportionnels avec ce que vous misez. Pariez avec de grosses mises est cependant risqué, puisqu’en peu de temps, vous pourrez voir votre capital être totalement dépensé. Vous devez donc trouver une bonne stratégie de gestion de bankroll pour avoir l’esprit un peu tranquille.

© unsplash

Ne pas jouer en mode automatique

Les machines à sous proposent un mode automatique qui vous permet de laisser l’ordinateur faire. Nous vous déconseillons de choisir cette option si vous voulez avoir la chance de gagner. Vous devez plutôt vous concentrer sur le jeu et faire tourner la machine vous-même à chaque fois.

Lorsque vous jouez en mode manuel sur une machine à sous, vous pourrez faire l’analyse des lignes sur lesquelles il est possible de placer vos paris. Vous pourrez ainsi choisir la meilleure ligne.

Varier les machines à sous et les casinos

Une autre astuce pour avoir la chance de gagner aux machines à sous est la variation des jeux. Jouer sur un même titre peut vraiment être ennuyant ou vous procurer un certain manque de concentration. Vous verrez en effet la même interface chaque fois et cela peut être fatigant. Vous devez donc penser à changer assez souvent de machines à sous.

Dans le même ordre d’idées, vous pouvez créer plusieurs comptes sur plusieurs sites de casinos en ligne. Vous pourrez alors passer d’un compte à un autre et donc d’une machine à sous à une autre quand le besoin se fera sentir.