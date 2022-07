Avignon 2022 – Le secret des arbres : une comédie de masques qui enchante

Le secret des arbres est une comédie de masques qui questionne avec poésie et humanité notre rapport à la nature.

Le secret des arbres est la nouvelle création de la compagnie Ici Théâtre. Leur univers nous avait séduits en 2019 avec Pourquoi les chats ne nous parlent pas ?. Il nous y parlait de partage et d’entraide avec humour et poésie. C’est donc tout naturellement que nous sommes retournés à leur rencontre.

Un marchand de bois veut s’enrichir en rasant la dernière forêt de la région. Mais celle-ci appartient à une grand-mère démunie qui y puise gratuitement sa nourriture. Son petit-fils va alors venir lui prêter main forte pour lutter contre ce crapuleux personnage. Et ce sont encore de jolies valeurs qui sont au rendez-vous de ce charmant spectacle qui ne ravira pas que les enfants.

« Il se faut s’entraider, c’est la loi de la nature » Jean de La Fontaine

Quel avenir pour la forêt ?

Cette grand-mère vit seule dans sa forêt depuis que son mari Bilbert est mort. Enfin, seule… Plutôt avec Chloé, sa plante ! C’est dans cette forêt que son mari l’avait embrassée pour la première fois, lui qui aimait tant les arbres… Alors elle y tient. Et puis, c’est elle qui lui permet de se nourrir gratuitement. La vie en ville serait plus facile pour une dame de son âge, c’est certain. Et elle s’y sentirait moins seule. Mais elle n’en a pas les moyens…

Monsieur Gaspard, lui, est un homme sans cœur et sans scrupule. Il a déjà coupé tous les arbres de la région. Alors, pour sauver son business, il propose à la grand-mère de lui acheter sa maison et sa forêt. Une proposition qu’elle finit par accepter, à contrecœur, pour pouvoir manger un peu plus à sa faim…

On est immédiatement sous le charme de ce décor chaleureux et intimiste ! Ses deux maisons voisines – l’une aux allures de chalet, l’autre plus classique – l’enseigne du ‘Marchand de bois’, le portrait du mari disparu de la grand-mère, une adorable petite plante et d’autres accessoires créent un espace vivant.

Vivre ensemble

Sans aucun propos moralisateur ni gros sabots, cette jolie fable nous parle d’écologie, de la valeur des choses, des liens entre les générations, ou encore de solidarité. Elle le fait sur le ton de la comédie, et avec une certaine distance amenée par les masques. Ce qui permet d’interpeler et d’éveiller les consciences d’une manière légère et poétique.

« – Qu’allez-vous faire de ma forêt ?

– Des meubles. »

Et si nous prenions exemple sur les arbres qui communiquent et s’entraident par leurs racines ? Et si, contrairement à ce que croit dur comme fer Monsieur Gaspard, un trésor ce n’était pas forcément un coffre rempli d’or et de bijoux ? Et si l’argent n’était pas la seule manière de s’enrichir ?…

Un spectacle pour les yeux, le cœur et les oreilles

Et puisque nous parlions de poésie, l’enchaînement est tout trouvé ! Car l’histoire se déroule au rythme de l’accordéon de Julien Gonzalès, présent en bord de scène tout au long du spectacle. Ainsi, le talentueux musicien que l’on retrouve dans La truite enrichit l’histoire tant par sa présence que par ses mélodies qui apportent des nuances parfois profondes, parfois légères et drôles. Il contribue grandement à l’émotion que procure le spectacle et, en cela, en est un personnage à part entière.

David Lesné et Véronique Antolotti, quant à eux, incarnent une fois de plus les différents personnages avec une énergie, une générosité et une sensibilité qui met tout le monde d’accord. Et on les adore ces personnages hauts en couleurs ! Il y a cette grand-mère vulnérable et touchante et son petit-fils dévoué ; mais aussi le facteur fort sympathique, l’égoïste marchand au regard méchant ; ou encore Gladys, sa secrétaire serviable et crédule qui déclenche bien des rires !

Avec leurs costumes soignés et colorés – hormis celui du marchand, tout de noir vêtu – on prend beaucoup de plaisir à les observer. Et ces masques ! Ils sont si expressifs que c’en est troublant et fascinant ! Ainsi, si le propos reste légèrement plus en surface tout de même que dans leur précédent spectacle, la qualité, la poésie et la sensibilité sont toujours là. Et, une chose est sûre : le secret des arbres mériterait d’être répété à tout le monde !

Le secret des arbres, de David Lesné, avec Véronique Antolotti, David Lesné & Julien Gonzalès, mise en scène David Lesné, Véronique Antolotti, se joue du 06 au 30 juillet, à 19h20 à l’Archipel Théâtre (relâche le mardi).

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.