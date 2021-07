Avignon 2021 – Fin de service : un thriller psychologique irrésistible !

Fin de service est un thriller psychologique grinçant construit sur un échange jubilatoire entre une femme bourgeoise et son domestique.

Fin de service est l’un de nos coups de cœur de ce Festival OFF ! En effet, tout y est brillant : le texte, la mise en scène, les comédiens, ou encore la manière dont suspense et humour noir s’entremêlent. Un huis-clos hitchcockien à ne surtout pas manquer.

© Toph the shooter

Un duo délicieusement cruel

Le rideau s’ouvre sur un décor poussiéreux et élégant par lequel nous sommes immédiatement séduits. Dans l’ambiance feutrée de son salon, par un soir de tempête, Madame attend des invités qui n’arrivent pas. Ou plus précisément, elle attend Armand, dont elle est désespérément amoureuse. Sa seule compagnie, dans cette villa isolée de bord de mer, c’est Gork, son très fidèle et dévoué domestique. Et entre ces deux-là, la relation ressemble à un règlement de comptes perpétuel !

Leurs joutes verbales et leurs jeux puérils sont un vrai régal ! Ainsi, on rit de la finesse de la répartie de Gork face aux remarques cyniques et humiliantes dont il est la cible ; de la moue boudeuse et des emportements de Madame ; des envolées dramatiques dans lesquelles jaillit toute son amertume ; de la situation qui s’éclaire progressivement tandis que dehors la nuit s’installe sans que personne n’arrive…

« – Pourquoi ne viennent-ils pas ? – Par habitude, madame. Ils ne viennent jamais. »



© Toph the shooter

Une valse méritée de superlatifs !

Les deux comédiens jouent admirablement bien et nous captivent d’un bout à l’autre. Il faut dire aussi que l’intrigue est parfaitement ficelée et le texte brillant. Sylvia Bruyant est magnifiquement odieuse – et attachante à la fois – dans le rôle de Madame, dont la solitude, les renoncements et le chagrin nous touchent. Et Delry Guyon incarne lui un Gork (presque !) imperturbable et malin, qui nous réserve d’ailleurs quelques surprises !

Chaque mot est à sa place, l’intensité dramatique est bien présente et l’humour dosé avec justesse et pertinence. Et ce décor, cette atmosphère, cet costumes, vraiment : quel régal ! On est complètement transportés, suspendus à ces dialogues savoureux. La fin est surprenante et habilement amenée. Un vrai petit bijou !

Fin de service, de Yves Garnier, mis en scène par Sylvia Bruyant, avec Sylvia Bruyant & Delry Guyon, se joue au Théâtre La Luna, à Avignon, du 07 au 31 juillet à 11h.

Puis en tournée à partir d’octobre 2021.

