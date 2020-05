13 Reasons Why Saison 4 : les 5 théories les plus dingues, imaginées par les fans

Alors que la saison finale de 13 Reasons Why est sur le point de débarquer sur Netflix, les théories fleurissent sur la toile. Au programme : de la peine, de la tristesse, des larmes, des pleurs, et bien d’autres synonymes liés au drame.

Attention SPOILERS sur les saisons précédentes et le trailer de la nouvelle saison.

Comme si Liberty High n’avait pas connu assez d’évènements tragiques, la saison 3 de 13 Reasons Why venait enfoncer un peu plus les protagnosistes dans un cercle infernal (notre critique) après l’assassinat de Bryce par Alex sous le regard de Jessica.

L’épisode final ne laissait pas présager un avenir plus radieux pour toute la petite bande. C’est en effet, à la toute fin de saison que l’arsenal de Tyler est finalement retrouvé par la police et que l’on découvre que le plan d’Ani – consistant à faire accuser Monty du meurtre de Bryce – pourrait être mis à mal par son amant. Clay & co. n’ont donc certainement pas fini d’en découdre avec la police et devront assumer leurs agissements, comme le sous-entend la bande-annonce de la saison 4.

Alors qu’une arrestation de Tyler, Alex ou encore Jessica apparait largement plausible dans un tel contexte, nous avons décidé de revenir sur des théories plus inattendues proposées sur internet par des fans.

Justin va mourir d’une overdose

Parce qu’il faut bien qu’il y ait un personnage qui meurt chaque saison, les fans imaginent presque le pire sur Reddit et pensent que Justin finira par succomber à son addiction aux drogues. Nous l’avions pourtant quitté, de façon optimiste, au repas de Thanksgiving avec l’envie de se faire aider. De plus, une photo dévoilée de la saison 4, lui souhaitant un bon retour à la maison, tend à prouver qu’il est depuis passé par un centre de désintoxication. Malheureusement, Justin n’en serait pas à sa première rechute et pourrait à nouveau craquer devant les ennuis qui l’attendent.

Une tragédie que Clay aurait vu venir dès la saison 1 lorsqu’il rappelait à Jessica et Justin – grimés en Sid et Nancy – le destin mortel de ces rocks stars (et notamment l’overdose de Sid Vicious). Après la carte postale de la saison 2, c’est dans l’album de promo de Jessica que Justin l’appelle une nouvelle fois Nancy et signe Sid, en lui écrivant « Love always » (que l’on pourrait traduire par « Je t’aimerai toujours »)

Monty est encore en vie

On sait très bien que dans une série tout est possible, d’autant plus que sa mort n’a pas été montrée à l’écran. Les scénaristes de 13 Reasons Why referaient alors le même coup qu’avec Alex à la fin de la saison 1 qui s’était tiré une balle dans la tête hors champ, mais était réapparu bien vivant l’année suivante. Monty aurait alors pu subir une tentative d’assassinat en prison et sa mort aurait été annoncée pour sa propre sécurité. C’est en tout cas une des hypothèses que l’on retrouve sur internet.

Une image de la bande-annonce sème d’ailleurs le doute, puisqu’on peut voir Justin certainement en train de rendre visite en prison à une personne qui semble bien être Montgomery de la Cruz. En revanche, rien ne confirme qu’il s’agit de la réalité et non d’un rêve…

Ani a tué Bryce

Comme Clay au cours de la saison 3, certains internautes suspectent Ani d’avoir commis le meurtre de Bryce Walker. Depuis son arrivée dans 13 Reasons Why, le personnage interprété par Grace Saif, n’a cessé de mentir de façon presque pathologique à sa mère, à ses amis et à la police. Le dénouement de la mort de Bryce est d’ailleurs raconté de son point de vue, il est donc possible qu’Alex soit finalement innocent (même si les chances sont proches de 0,01%). D’autant plus que son alibi, le soir du Homecoming, n’est pas connu des spectateurs.

Néanmoins, cette théorie (qui date de plusieurs mois) ne parait pas être corroborée par le trailer et serait plutôt le fruit du « Ani-bashing » qui consiste à diaboliser tous les faits et gestes de ce personnage. La nouvelle arrivante serait-elle la manipulatrice que la toile se plait à détester ? Réponse dans quelques jours.

Clay a écrit le graffiti « Monty a été piégé »

Tout porte à croire que Winston, l’amant de Monty, serait à l’origine de ce graffiti, cherchant à faire éclater la vérité sur la mort de Bryce, mais une théorie plus intéressante fait de Clay l’auteur de ce tag. Une idée qui se base sur une précédente expérience des graffitis avec Skye et également sur sa dépression grandissante. Au bord de la rupture dans la bande-annonce (hallucinations, cauchemars, etc), on semble retrouver le Helmet qui, dans la saison 1, cherchait à faire sa propre justice pour Hannah. Il n’est donc pas invraisemblable de penser qu’une partie de lui – dont il ne serait plus vraiment maître – veut se libérer d’un poids.

Dans les premières images révélées, son psy lui demande d’ailleurs s’il est prêt à révéler tous les secrets qu’il garde. Des révélations qui pourraient mettre à mal sa relation avec les autres, puisque dans le trailer, Clay parait être menacé physiquement par Zach qui lui demande de se ressaisir et lui rappelle qu’il tombera avec eux (sous-entendu, si tous leurs secrets devenaient publics).

Bryce a enregistré d’autres cassettes

Bryce aurait-il fait comme Hannah et enregistré plusieurs cassettes pour s’excuser auprès de toutes les personnes qu’il a blessées. Voici, une théorie à la fois alléchante et malaisante qui humaniserait à nouveau le violeur de Liberty High, en plus de participer à sa rédemption initiée avant sa mort. Une hypothèse un peu bancale, puisqu’en donnant sa cassette à Jessica, il a bien précisé sa volonté de transmettre ce même enregistrement à Madame Baker, ce qui impliquait une unique cassette dans laquelle il s’excusait pour tous les viols commis. Néanmoins, si l’on croit cette théorie, Bryce deviendrait alors le narrateur de cette saison (même si on imagine plus Clay dans ce rôle, au moment de ces séances chez le psychologue).

La saison 4 de 13 Reasons Why arrive le 5 juin 2020 sur Netflix.