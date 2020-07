Suits : les grandes actions à retenir

Très peu d’avocats peuvent rester insensibles au charme de la série Suits. Au contraire, ils sont nombreux à connaître quelques-unes des aventures d’Harvey et de Mike son élève. Suits impacte son audience au-delà du simple show télévisé. Retrouve dans cet article les faits marquants de la série.

Avocats sur mesure

Suits est une série judiciaire qui relate le quotidien d’Harvey Specter. Toujours élégant et en costume trois-pièces, Harvey est diplômé d’Harvard et est avocat dans le prestigieux cabinet Pearson Hardman. Ce cabinet a pour habitude de recruter uniquement des avocats de cette université et Harvey doit s’y conformer.

Au début de la série, il recherche activement un assistant. Au lieu d’en prendre un d’Harvard, il jette son dévolu sur Mike Ross. Le passé de Mike reste quelque peu obscur. Bien qu’il semble être un As du droit, il n’a aucun diplôme d’avocat. Cependant, à sa compréhension profonde du droit, il faut ajouter sa mémoire photographique, un don très rare.

Ce sont autant d’éléments qui vont convaincre Harvey Specter d’embaucher Mike. Toutefois, en raison de son CV vide, les deux collaborateurs devront ruser pour que le secret de Mike en reste un.

Suits : de l’art et de la stratégie

Les personnages, le scénario, mais aussi la manière dont se résolvent les affaires, ne représentent là que quelques-uns des traits intéressants de cette série d’avocats. Dès les premiers épisodes, le décor se dessine et le spectateur peut voir une histoire entre maître et élève dans les rôles d’Harvey Specter et de Mike Ross.

Être étranger au droit ne représente pas un handicap pour comprendre cette série, bien au contraire. La majorité des néophytes du droit se retrouvent émerveillés par les plaidoiries du grand Harvey Specter.

Les personnages principaux ont du succès dans la majorité de leurs affaires (d’où la renommée du cabinet), mais ils doivent d’abord surmonter des difficultés. En effet, tout au long des différentes saisons, la prise de risque et les coups de bluff qualifient le quotidien de ces avocats.

Tout au long de la série, un autre élément fondamental en droit ressort également. Il s’agit de cette capacité à prévoir les actions de ses adversaires et à les contrer. Cette stratégie, Harvey, Mike, et même Louis l’utiliseront à maintes reprises.

La présence du poker dans suits

Stanley Gordon, l’ancien « name partner » du cabinet avec Schmidt et Van Dyke est un passionné de golf ; Rober Zane également. Cependant, s’il y a un jeu qui revient régulièrement dans Suits, c’est bien le poker ! Même si il est aujourd’hui possible de jouer au casino en ligne, dans Suits, on reste sur le traditionnel jeu à la maison, avec son cercle. Les personnages raffolent de ce jeu et font souvent des parties qui durent de longues heures…

Avant d’en venir au nombre incomptable de scènes de poker, il faudrait essayer de voir le quotidien du point de vue d’Harvey Specter. Il est plus qu’évident que pour ce personnage, chaque nouvelle affaire se présente comme une partie de poker.

Le brillant mentor de Mike Ross essaie toujours de déterminer les forces et les points faibles de ses adversaires afin de définir la bonne stratégie. Quant au jeu en lui-même, le nombre d’épisodes incontournables est flagrant. Les quelques exemples sont l’épisode 6 de la saison 2 dans lequel Harvey doit jouer une partie de poker à Atlantic City. Il y a également l’épisode 12 de la saison 5 avec son titre mythique : coup de poker.

Quels sont les enseignements à tirer de Suits

De nombreux managers et entrepreneurs sont fans de la série. C’est une tendance qui se comprend s’il faut se référer à tout ce qui entoure Harvey Specter (Gabriel Macht) dans ce show. Le personnage de par son rôle, ses habitudes, son comportement et ses décisions inspire beaucoup les spectateurs. Qu’ils s’y connaissent ou pas en droit, nombreuses sont les personnes qui tirent d’importantes leçons de cette série.

À titre d’exemple, il y a notamment cette habitude d’Harvey de privilégier l’arrangement au tribunal. Il montre par cette attitude qu’il faut toujours essayer de gagner avant même de combattre. Vous apprendrez également à travers Suits, l’importance de l’apparence.