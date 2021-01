Saiyukiden est de retour en France

Saiyukiden revient sur la légende chinoise du roi singe. Cette nouvelle édition retrace toute sa quête et y ajoute des bonus.

Saiyukiden conte les aventures du Roi singe (aussi connu sous le nom de Son Goku). Accompagné d’un cochon, d’un démon et d’une nonne, il s’élance à la quête du Bouddha Shakhyamuni en Inde. Mais, avant de pouvoir le terrasser, son périple sera semé d’embuches et d’adversaires puissants.

Cette réécriture d’un mythe populaire nous est livrée par Katsuya Terada, illustrateur de bandes dessinées (Manga of the Dead) et charadesigner (Blood The Last Vampire) reconnu. Il est caractérisé par un style raffiné et regorgeant de détails.

Cette nouvelle édition comporte l’intégralité du récit; à savoir tous les tomes et chapitres parus dans le magazine Ultra Jump au Japon. Mais aussi, une préface de Kim Jung Gi (illustrateur de bandes dessinées Coréen) et interview avec Range Murata (mangaka Japonais).

Saiyukiden sort le 20 janvier 2021 aux éditions Pika, au prix de 22 euros.